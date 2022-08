Ja són 182 els morts per les pluges monsòniques a Baluchistan (Pakistan) | @ep

La confirmació de la mort de sis persones més eleva a 182 la xifra oficial de morts a causa de les pluges monsòniques a la província de Baluchistan, al sud-oest del Pakistan.

Les últimes inundacions sobtades han afectat la regió de Qila Abdulà, on han mort almenys sis persones per les aigües que han anegat diversos llogarets la passada nit, segons informa la televisió pakistanesa Geo TV.

L'Autoritat Provincial de Gestió de Desastres ha confirmat que les inundacions han trencat tres preses en aquesta regió de Qila Abdulà i ha informat de la interrupció del servei ferroviari i de diverses carreteres per la crescuda de les aigües en el districte de Lasbela.

En concret està tallat el trànsit per l'autopista Quetta-Karachi. A més les autoritats han informat de la mort de molt bestiar i la destrucció de collites per les inundacions.

Mentrestant, creix el malestar dels desplaçats, molts dels quals porten més d'un mes fora de les seves cases i encara no han rebut cap ajuda a causa de traves burocràtiques. Així, denuncien que la petició del carnet d'identitat electrònic original ha impedit que se'ls lliurin racions alimentàries.

El Departament de Meteorologia del Pakistan ha informat que la previsió és de més pluges no només a Baluchistan, sinó també a Sindh i a Punyab a causa d'una depressió que s'està formant en el mar Aràbic, per la qual cosa ha emès una alerta al sector pesquer i als turistes per als dies 16, 17 i 18 d'agost.