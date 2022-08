Resum de la guerra d'Ucraïna: Rússia es prepara per a una confrontació perllongada | @ep

- Rússia s'està preparant per a una guerra perllongada a Ucraïna , segons els analistes de l' Institut per a l'Estudi de la Guerra (ISW) amb seu als EUA.

- L'agència d'intel ligència de defensa d' Ucraïna va advertir sobre noves "provocacions" a la planta nuclear Zaporizhzhia ocupada per Rússia , ja que les dues parts van acusar novament l'altra de bombardejar la instal · lació nuclear més gran d' Europa , informa Reuters .

-Segons s'informa, hi ha disponible un nou pressupost que impulsaria la despesa industrial en 10.000 milions de dòlars i donaria suport als esforços de guerra.

-Rússia ha advertit als EUA que col·locar Rússia a la llista de patrocinadors estatals del terrorisme del Departament d'Estat dels EUA podria ser un "punt de no retorn" diplomàtic i desencadenar una ruptura total de les relacions entre els dos països.

-L'assessor presidencial ucraïnès, Mykhailo Podolyak, va dir aquest dissabte que la guerra només podria acabar amb la devolució de la península de Crimea i el càstig dels líders russos que van ordenar la invasió militar.

- Les forces russes van prendre el control total de Pisky , un poble als afores de la regió ucraïnesa de Donetsk , va dir Interfax citant al Ministeri de Defensa rus dissabte.

-El ministre de salut d'Ucraïna va cusar les autoritats russes de cometre un crim contra la humanitat en bloquejar l'accés a medicaments i hospitals assequibles a les àrees ocupades.

-El primer ministre estonià, Kaja Kallas, s'ha queixat novament que la manca de restriccions integrals de viatge a la zona Schengen per als russos suposa una càrrega "injusta" per als països veïns de Rússia , reiterant les crides a la UE perquè introduïu prohibicions de visat per als ciutadans russos.

- Segons els informes, l'exèrcit ucraïnès va enderrocar un avió de combat rus, així com quatre drones russos les últimes 24 hores, segons els mitjans ucraïnesos.