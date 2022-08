EuropaPress 4624954 photocall escriptor salman rushdie motiu publicacio dos anys vuit mesos

Hadi Matar , de 24 anys, ha estat acusat d'intent d'assassinat després que saltés a l'escenari i apunyalés Salman Rushdie 15 vegades al cap i al cos. L'home sospitós d'haver atacat el novel·lista Salman Rushdie divendres passat també enfronta càrrecs per agressió, segons va informar la fiscalia dissabte.

"L'individu responsable de l'atac d'ahir, Hadi Mattar , ha estat acusat formalment d'intent d'assassinat en segon grau i d'agressió en segon grau", va afirmar el fiscal del comtat de Chautauqua, Jason Schmidt . "Ahir a la nit va ser acusat d'aquests càrrecs i va quedar a la presó preventiva sense fiança”, va afegir el comunicat.

L'escriptor britànic d'origen indi Salman Rushdie , apunyalat durant una conferència a Chaupauqua (Nova York) , estava dissabte connectat a un respirador en un hospital d' Erie (Pennsilvània) , on va ser traslladat després de l'atac i intervingut durant hores. Segons el seu agent literari, el totpoderós Andrew Wylie, el pronòstic sobre la seva evolució no és bo.

“ Salman probablement perdrà un ull; els nervis al braç van ser seccionats i el seu fetge va quedar danyat per les punyalades”, va informar Wylie divendres a la nit. La prolongada amenaça del règim teocràtic de l'Iran , que el 1989 va condemnar a mort Rushdie per blasfem per la seva novel·la Los versos satánicos , ha convertit finalment l'autor en l'enèsima víctima de la llibertat d'expressió.

Aquest dissabte, el principal diari ultraconservador de l'Iran, Kayhan , va escriure: “Felicitacions a aquest home valent i conscient del deure que va atacar l'apòstata i depravat Salman Rushdie ”. "Besem les mans del qui va esquinçar el coll de l'enemic de Déu amb un ganivet", va afegir.