Guerra Rússia-Ucraïna: 172 dies de la invasió

- Ucraïna diu que atacarà els soldats russos que disparin contra la planta nuclear de Zaporizhzhia ocupada per Rússia o que la utilitzin com a base per disparar , ja que les dues parts van acusar novament l'altra de bombardejar la instal·lació.

- Es va escoltar una explosió a la part nord-est de Melitopol , va publicar a Telegram l' alcalde de la ciutat, Ivan Fedorov, Melitopol.

- El nombre de morts després d'un atac amb míssils russos a Kramatorsk , a la regió ucraïnesa de Donetsk , ha augmentat a tres.

-Els Estats Units han dit que estan preocupats pels informes de ciutadans britànics, suecs i croats acusats per “autoritats il·legítimes” a l'est de Ucraïna . " Rússia i els seus representants tenen l´obligació de respectar el dret internacional humanitari, inclosos els drets i les proteccions que s´atorguen als presoners de guerra", va dir el secretari d´Estat, Antony Blinken.

-Rússia ha advertit als EUA que col·locar Rússia a la llista de patrocinadors estatals del terrorisme del Departament d'Estat dels EUA . podria ser un "punt de no retorn" diplomàtic i desencadenar una ruptura total de les relacions entre els dos països.

- Segons els informes, l'exèrcit ucraïnès va enderrocar un avió de combat rus, així com quatre drones russos, durant l'últim dia.

- Dos míssils russos van impactar a Kharkiv durant la nit de dissabte, va dir el governador de la regió, Oleh Synehubov.

- Les forces russes van prendre el control total de Pisky , un llogaret als afores de la regió ucraïnesa de Donetsk.

-El ministre de salut d'Ucraïna va acusar les autoritats russes de cometre un crim contra la humanitat en bloquejar l'accés a medicaments i hospitals assequibles a les àrees ocupades.

-El primer ministre estonià, Kaja Kallas , s'ha queixat novament que la manca de restriccions integrals de viatge a la zona Schengen per als russos suposa una càrrega "injusta" per als països veïns de Rússia.