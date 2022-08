Retiren el respirador a Salman Rushdie després de l'apunyalament durant una presentació | @ep

Els metges que atenen l'escriptor britànic Salman Rushdie , ingressat després del brutal atac amb ganivet que va patir divendres durant una presentació a Nova York , li han tret la intubació i ara mateix es pot comunicar verbalment, segons han confirmat els seus familiars, encara que el seu pronòstic encara està pendent devolució.

El seu agent, Andrew Wylie, hauria confirmat la notícia a mitjans nord-americans, després que assenyalés que l'escriptor podria perdre un ull. Retiren el respirador a Salman Rushdie després de l'apunyalament durant una presentació



No obstant això, no s'ha fet pública aquesta actualització. Tot i això, el president de l'Institut Chautauqua , on va ser atacat Rushdie , ha compartit la notícia. "¡ Salman Rushdie sense respirador i parlant! Continuem amb les oracions de part de tots els membres de l'Institut Chautauqua ", ha escrit Michael Hill, president d'aquesta institució al seu compte de Twitter.



L?home acusat d?apunyalar-lo, Hadi Matar, es va declarar innocent hores abans durant la jornada de dissabte dels càrrecs d?intent d?assassinat i agressió. Un advocat de Hadi Matar , de 24 anys, es va declarar culpable en nom seu durant una audiència formal en un tribunal a l'oest de Nova York.