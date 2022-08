Ordenen l'evacuació de 72.000 persones al Japó per l'arribada del tifó 'Meari' | @EP

Les autoritats japoneses han ordenat l'evacuació d'unes 72.000 persones de la ciutat de Shizuoka, al centre-sud del Japó, per l'arribada del tifó 'Meari'.

Ja s'ha informat de lliscaments de terra a la regió de la península d'Izu, prop de Tòquio, un dels quals ha deixat aïllats cinc habitatges. El temporal també ha provocat problemes de trànsit rodat, ferroviari i aeri, segons ha informat l'Agència Meteorològica del Japó i recull l'agència de notícies Kiodo.

La tempesta es desplaça en direcció est-nordest a uns 35 quilòmetres per hora cap a Narita, prop de Tòquio, i genera vents sostinguts de fins a 108 quilòmetres per hora.

Des de l'Agència han advertit de possibles despreniments, inundacions a les zones baixes, possibles desbordaments de rius, tempestes amb aparell elèctric i forts vents i onatge.

S'esperen fins a 150 mil·límetres de pluja per metre quadrat a la regió de Tokai, on va tocar terra el tifó a les 17.30 de dissabte, a més d'intenses precipitacions a les regions de Kanto-Koshin --on hi ha Tòquio-- i a la regió de Tohoku.

El temporal ha provocat la suspensió del tren bala Toakido entre Shizuoka i Kakegawa, la qual cosa ha afectat uns 92.000 passatgers, i hi ha 11.800 afectats per la cancel·lació de 108 vols de l'aerolínia de bandera Ana als aeroports de Shizuoka i Hachijojima. També hi ha hagut algunes cancel·lacions en l'Aeroport Internacional de Haneda, a Tòquio.

L'empresa elèctrica Chubu Electric Power Co. ha informat que hi ha 1.200 llars sense electricitat al barri de Shimizu de Shizuoka i altres 2.000 en altres municipis propers com Kakegawa.