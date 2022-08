Alwaleed Bin Talal

Kingdom Holding Co d' Aràbia Saudita , la firma d'inversió controlada pel multimilionari Príncep Alwaleed Bin Talal , va invertir silenciosament més de 500 milions de dòlars en tres importants companyies energètiques russes entre febrer i març, segons van mostrar documents regulatoris recollits per Reuters.

En invertir a Gazprom, Rosneft i Lukoil, Kingdom probablement buscava actius infravalorats, però el seu moviment es va produir quan moltes nacions occidentals van imposar sancions a les empreses energètiques russes i els seus executius després de la invasió russa d'Ucraïna el 24 de febrer.

Aràbia Saudita i altres estats del Golf fins ara han intentat mantenir el que diuen és una posició neutral sobre la guerra a Ucraïna, frustrant alguns funcionaris occidentals que han intentat aïllar Rússia per la invasió.

Quants diners van ser cap a les empreses russes?



Kingdom va invertir al febrer en rebuts de dipòsit globals de Gazprom i Roseneft per valor de 1370 milions de rials (365 milions de dòlars) i 196 milions de rials (52 milions de dòlars) respectivament.

La firma també va invertir 410 milions de rials (109 milions de dòlars) en els rebuts de dipòsit de Lukoil als EUA entre el febrer i el març, segons van mostrar els arxius diumenge com a part d'una llarga divulgació d'inversions recents. No va donar cap raó per a cap de les seves inversions específiques.

Kingdom Holding, que és propietat en un 16,9% del fons sobirà de riquesa d'Aràbia Saudita presidit pel príncep hereu Mohammed Bin Salman, no havia revelat prèviament els detalls de les seves inversions.

Qui és Alwaleed bin Talal?



El príncep Alwaleed bin Talal va saltar a la fama internacional després de fer una gran aposta reeixida a Citigroup Inc a la dècada de 1990 i va ser un dels primers inversors a Apple Inc.

El príncep també va guanyar centenars de milions de dòlars en invertir en companyies com Uber Technologies Inc o Twitter Inc.

L'estil d'inversió d'Alwaleed s'ha centrat en noves oportunitats que podrien ser lucratives però comporten riscos, a més de buscar actius infravalorats, va dir al juny una font amb coneixement del negoci del Regne.

Aràbia Saudita i Rússia lideren el grup OPEP+, una aliança formada el 2017 entre l'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) i productors aliats.