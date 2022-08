Policia de Nova Zelanda - EP

La policia investiga després de rebre informes que es van trobar restes humanes en maletes comprades en una subhasta en una instal·lació d'emmagatzematge a Nova Zelanda. Les restes es van trobar en articles dins d'un contenidor d'emmagatzematge que una família havia comprat.

La policia ha iniciat una investigació per homicidi i està intentant identificar les restes. No hi ha indicis que la família estigui involucrada a l'incident.

Els ocupants d'una casa d'Auckland van trucar a la policia quan van descobrir les restes després que "van portar propietat sense amo a la seva direcció" , va afirmar el cap de policia Tofilau Faamanuia Vaaelua.

La policia no va fer més comentaris i només va dir que s'estava fent una autòpsia. "Apreciem que hi hagi un interès públic significatiu en el que ha passat, però, atesa la naturalesa del descobriment, encara hi ha una sèrie d'investigacions per fer", va dir Faamanuia Vaaelua.

“La prioritat per a la policia és confirmar la identificació del mort perquè puguem establir totes les circumstàncies darrere del descobriment. Això també portarà a l'assessorament dels familiars. Atesa la naturalesa del descobriment, això podria trigar algun temps”, va prosseguir.