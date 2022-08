Salma al-Shehab amb la seva família - Fotografia de @drninaansary a Twitter

Una estudiant saudita de la Universitat de Leeds que havia tornat a Aràbia Saudita per passar unes vacances ha estat condemnada a 34 anys de presó per tenir un compte de Twitter i per seguir i retuitejar dissidents i activistes, segons informa The Guardianl.

La sentència del tribunal especial contra terroristes d'Aràbia Saudita es va dictar setmanes després de la visita del president nord-americà Joe Biden a Aràbia Saudita , que els activistes de drets humans havien advertit que podria encoratjar el regne per intensificar la seva repressió contra els dissidents i altres activistes a favor de la democràcia.

El cas també marca l'últim exemple de com el príncep hereu Mohammed bin Salman ha atacat els usuaris de Twitter a la seva campanya de repressió, alhora que controla una participació indirecta important a Twitter a través del fons de riquesa sobirana d'Aràbia Saudita, el Fons dInversió Pública (PIF).

Salma al-Shehab , de 34 anys, mare de dos nens petits, va ser condemnada inicialment a complir tres anys de presó pel “delicte” d'utilitzar un lloc web d'Internet per “causar disturbis públics i desestabilitzar la seguretat civil i nacional”. Però dilluns, un tribunal d'apel·lacions va dictar la nova sentència, 34 anys de presó seguits de 34 anys de prohibició de viatjar , després que un fiscal demanés al tribunal que considerés altres presumptes delictes.

Segons una traducció dels registres judicials, recollida per The Guardian, els nous càrrecs inclouen l'acusació que Shehab estava “ajudant els que busquen causar disturbis públics i desestabilitzar la seguretat civil i nacional seguint els seus comptes de Twitter” i retuitejant els tuits . Es creu que Shehab encara pot cercar una nova apel·lació en el cas.

Segons tots els informes, Shehab no era un activista saudita destacada, ni dins del regne ni al Regne Unit. Es va descriure a si mateixa a Instagram , on tenia 159 seguidors, com a higienista dental, educadora mèdica, estudiant de doctorat a la Universitat de Leeds i professora a la Universitat Princess Nourah bint Abdulrahman, i com a esposa i mare dels seus fills, Noah i Adam .

El perfil de Twitter va mostrar que tenia 2.597 seguidors. Entre els tuits sobre l'esgotament del còvid i les fotos dels seus fills petits, Shehab de vegades retuitejava tuits de dissidents saudites que vivien a l'exili, que demanaven l'alliberament dels presos polítics a l'Aràbia Saudita. Semblava recolzar el cas de Loujain al-Hathloul, una destacada activista feminista saudita que va estar prèviament empresonada, presumptament torturada per defensar el dret a conduir de les dones i que ara viu sota la prohibició de viatjar.

Twitter es va negar a comentar sobre el cas i no va respondre preguntes específiques sobre quina influència té l'Aràbia Saudita sobre la companyia, si és que en té alguna . Anteriorment, Twitter no va respondre a les preguntes de The Guardian sobre per què se li va permetre a un assessor principal del Príncep Mohammed, Bader al-Asaker, mantenir un compte de Twitter verificat amb més de 2 milions de seguidors, malgrat les acusacions del govern dels EUA que va orquestrar una infiltració il·legal. de l'empresa que va fer que els usuaris anònims de Twitter fossin identificats i empresonats pel govern saudita. Un exempleat de Twitter ha estat condemnat per un tribunal dels EUA en relació amb el cas.