El Govern de Cuba ha anunciat una sèrie de noves mesures per promoure la inversió estrangera al comerç majorista, incloent empreses de capital 100% exterior, i mitjançant empreses mixtes al comerç minorista del país, a més de per impulsar les exportacions, donant així un gir a la centralització de les activitats econòmiques i en resposta al desproveïment.

EuropaPress 2987205 01 mai 2020 cuba havana perosn walks across the plaça revolucion labour day

En declaracions durant la seva intervenció aquest dilluns en un programa de la televisió pública cubana, la viceministra primera de Comerç Exterior, Ana Teresita González Fraga, i la ministra de Comerç Interior, Betsy Díaz Velázquez, han indicat la possibilitat d'empreses de comerç majorista amb participació estrangera majoritària, mentre que al comerç al detall s'impulsaran empreses mixtes.

"Ens estem proposant que es creïn entitats d'inversió estrangera per comercialitzar al mercat majorista" , va anunciar la viceministra, afegint que una altra de les mesures aprovada és promoure de manera selectiva la creació d'empreses mixtes per realitzar activitats de comerç detallista, cosa que permetrà assolir una major eficiència.

Pel que fa a això, Díaz Velázquez va apuntar que es pretén desenvolupar el comerç majorista i, excepcionalment, el comerç minorista amb inversió estrangera, amb l'objectiu de captar recursos financers, mètodes de gestió avançats, tecnologies i tècniques de màrqueting.

D'aquesta manera, amb les noves mesures es busca eliminar el caràcter excepcional de la participació de la inversió estrangera en el comerç minorista, en què primarà un mercat estatal, per la qual cosa “ no serà un comerç minorista obert, però tampoc restrictiu com estava establert fins al moment ”.

Així mateix, pel que fa al comerç majorista, la ministra ha destacat que, a partir d'ara, a més de les modalitats habituals d'empreses mixtes i dels contractes d'associació econòmica internacional, amb fons comú o per servei, també s'avaluarà que hi hagi "una participació de empreses de capital totalment estranger”.

" També avaluarem (sempre que els objectius de la proposta estiguin en correspondència amb els objectius que ens hem plantejat) empreses de capital totalment estranger ", va anunciar.

"Estem defensant que aquest comerç majorista sigui un proveïdor de matèries primeres, equips, insums, tecnologia per incorporar les energies renovables; és a dir, un proveïdor que impulsi i dinamitzi el sector no estatal i l'estatal", ha defensat.

D'aquesta manera, la ministra de Comerç Interior de Cuba va resumir que a l'àmbit del comerç majorista podran existir les tres formes d'inversió: associacions econòmiques internacionals, empreses de capital 100% estranger i les empreses mixtes, mentre que el cas del comerç minorista, serà exclusivament per a les empreses mixtes.

"La flexibilitat és que estava restringit i que avui s'obre per a empreses mixtes. Prioritzarem un grup de països i socis que han estat amb nosaltres tot el temps. Serà un comerç que no és restrictiu, però no està obert. El que s'ha obert completament, és al comerç majorista”, va postil·lar.

Així mateix, la ministra va avançar que el Govern cubà ja està treballant en els models de negocis buscats, tant de comerç majorista com minorista, amb l'objectiu de posar de manera immediata al mercat una oferta de béns i serveis que reverteixi la complexa situació del país .

"Hi ha dissenys fets, els estem concloent i participaran amb nosaltres totes les entitats i organismes que avui fan comerç majorista i minorista al país, no està limitat al sector del comerç", va afegir, afegint que s'estan estudiant tots els negocis conjunts que avui existeixen al país, "totes les empreses mixtes que poden tenir abast al comerç majorista".

"Prioritzarem i oferirem aquestes propostes de negocis a companyies que s'han mantingut al país ", va dir Díaz Velázquez, subratllant que aquelles companyies que porten molts anys a Cuba i avui compten amb representacions o sucursals, seran les primeres a les quals es estaria en possibilitat d'escoltar i avançar empresarialment perquè es constitueixin els negocis.