El canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, en Berlín.

El president de l'Autoritat Palestina, Mahmud Abbas, ha desfermat la indignació aquest dimarts per acusar Israel d'haver dut a terme un "holocaust" contra els palestins. "Israel ha comès 50 massacres en 50 localitats palestines des del 1947. 50 massacres, 50 holocausts", ha afirmat Abbas, durant una roda de premsa a Berlín amb el canceller alemany, Olaf Scholz.

Les declaracions d'Abbas eren la resposta a un periodista que li ha preguntat si demanaria disculpes a Israel amb motiu del 50è aniversari de l'atemptat perpetrat per terroristes palestins contra l'equip israelià durant els Jocs Olímpics de Munic del 1972, que va causar la mort de 10 atletes i entrenadors israelians, i també d'un policia alemany.

Scholz ha escoltat les declaracions amb un posat d'alarma i molèstia, però no ha donat una resposta immediata, assegura l'agència de notícies alemanya Dpa.

No obstant això, posteriorment, Scholz ha asseverat al diari Bild que relativizar aquest fet històric és inacceptable. "Per a nosaltres, els alemanys en particular, qualsevol relativització de l'holocaust és intolerable i inacceptable", ha declarat.

Per la seva banda, els conservadors de l'oposició alemanya han dit que la manera en què Scholz ha portat l'incident era "incomprensible", i que hauria d'haver "contradit de manera clara i inequívoca el president palestí i haver-li demanat que se n'anés".

El primer ministre d'Israel, Yair Lapid, ha qualificat les declaracions d'Abbas de "desgràcia moral", després de recordar que sis milions de jueus van ser assassinats, inclosos un milió i mig de nens, per la qual cosa "la història mai no el perdonarà".

"Mahmud Abbas acusant Israel d'haver comès 50 holocausts mentre era en terres alemanyes no només és una desgràcia moral, sinó una monstruosa mentida", ha criticat en un missatge al seu compte de Twitter.