Save the Children

Sis ONG que treballen per a la protecció de la infància, entre les quals hi ha Save the Children International i World Vision , han advertit que 8 milions de nens i nenes corren el risc de morir en almenys 15 països per fam.



Davant d'una crisi de fam "sense precedents", les ONG han fet una crida a la comunitat internacional perquè es pari atenció a les conseqüències "devastadores" de la fam en els menors de països com Afganistan, Iemen, Burkina Faso, República Democràtica del Congo, Etiòpia, Mali, Nigèria, Somàlia o Sudan del Sud.



"Si no actuem ara, les conseqüències d'aquesta crisi de fam tindran repercussions devastadores i de per vida a la salut, la nutrició, l'educació, la protecció i la supervivència dels nens i nenes", ha dit la directora de Save the Children Internacional, Inger Ashing.



En aquest sentit, davant de les 50 milions de persones que viuen en nivells catastròfics per la fam aguda, l'ONG ha assegurat que la comunitat internacional té "la responsabilitat col·lectiva de garantir que es prenguin mesures urgents per evitar la mort de centenars de milers de nens i nenes".



"Les organitzacions que treballem directament amb els nens, nenes, famílies i les comunitats de tot el món veiem diàriament els devastadors efectes que estan tenint els conflictes, la crisi climàtica, la COVID-19 i les conseqüències de la guerra d'Ucraïna", ha apuntat Ashing.



Així mateix, ha advertit del perill que corren, especialment, les nenes, ja que es poden veure sotmeses a matrimoni infantil, precoç i forçat, a un embaràs precoç, a l'abandonament escolar oa l'explotació sexual i d'abusos. "Quan els aliments escassegen, les nenes i les dones solen menjar menys i en darrer lloc" , ha recordat.



Save the Children ha indicat en un comunicat que "la seguretat alimentària no és un privilegi, sinó un dret consagrat a la Declaració Universal de Drets Humans de 1948", per la qual cosa "el lideratge internacional i la voluntat política han d'impulsar tant una resposta immediata com abordar les causes profundes de la gana”.