Almenys cinc persones han mort, inclosa una menor, per un fort temporal que ha fuetejat la costa de Còrsega , a França , amb calamarsa, pluja i vents de 224 quilòmetres per hora que també s'estén a altres regions mediterrànies, com la Toscana italiana , on han mort dues persones, o Sardenya.



Una nena de tretze anys ha estat trobada sense vida després de la caiguda d'un arbre al sud de Còrsega (França), mentre que una dona de 72 anys ha mort després que el seu automòbil fos copejat per runes que provenien d'un cobert. han recollit BFMTV.



La tercera víctima és un ciutadà francès de 46 anys que ha mort després de caure un arbre

damunt del bungalou on s'allotjava. En aquest mateix càmping, una dona italiana de 23 anys

ha resultat ferida pel temporal i ha estat traslladada a l'hospital en estat crític. el portaveu del prefecte marítim de la zona, Pierre-Louis Josselin.



El ministre de l'Interior francès, Gérald Darmanin, ha anunciat al seu perfil oficial de Twitter que es traslladarà a Còrsega aquesta tarda. Per part seva, la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, ha anunciat que França activarà "la unitat de crisi interministerial" i ha assenyalat que les autoritats vigilen "de prop les operacions que tenen lloc a terra i mar".



El temporal també ha fuetejat la Toscana italiana, on almenys dues persones han mort colpejades per arbres i almenys 20 han resultat ferides, algunes de gravetat, segons ha informat el president del consell regional de la Toscana, Antonio Mazzeo, al perfil oficial de Facebook.



El mal temps que va afectar ahir a la nit la regió del nord d'Emília-Romanya, a la província de Mòdena. Així, al municipi de San Felice sul Panaro, s'han registrat "enormes danys", segons han informat les autoritats, i almenys onze famílies han estat evacuades després que les fortes ratxes de vent s'emportessin el sostre d'un edifici.