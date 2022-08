El canceller d'Alemanya , Olaf Scholz , va anunciar la setmana passada que impulsaria la construcció del Midcat , un gasoducte que augmenti el subministrament des de Portugal a Espanya fins a la zona central d'Europa, en un moment en què el continent busca noves fonts d'energia amb les que contrarestar la dependència de Rússia.



Scholz ha explicat que, si s'haguessin reforçat abans les connexions amb la península Ibèrica, hauria estat "una contribució massiva per alleujar i alleugerir la situació" del subministrament de gas, que Alemanya ha rebut bàsicament des de Rússia aquests últims anys. Per això, el dirigent alemany va defensar "fermament" en roda de premsa abordar aquest projecte, i va afirmar que el tractaria amb altres líders d'Espanya, Portugal i França . Una setmana després, tothom ha parlat, i sembla que el desig d'Alemanya podria no arribar a bon port.

En principi no semblava que aquest projecte anés a entrar amb bon peu al nostre país. La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, va qualificar el projecte del Midcat com a "ruïnós". La realitat és que es tracta d'una infraestructura que fa anys que està paralitzada pels seus costos elevats i el baix preu del subministrament rus. Però ara ha canviat l'escenari.

Si es volgués acabar, resten per construir 226 quilòmetres de canonades des d'Hostalric fins a la localitat francesa Barbaira i el Govern espanyol, en un gir de guió, recolza el projecte, però demana que la UE sufragui les despeses. La ministra Ribera recolza ara el projecte, i ven internacionalment la idea d'incrementar entre un 20% i un 30% la capacitat d'exportar gas d'Espanya a través d'aquest nou gasoducte.

La ministra de Transició Ecològica ha reconegut que la construcció del Midcat requerirà una "inversió molt important" i ha defensat la necessitat que es tracti d'una infraestructura que es plantegi per a una vida d'entre 30 i 50 anys en què, posteriorment, gas deixi pas a l'hidrogen renovable a les canonades. Ribera ha assegurat que els treballs a la part espanyola del gasoducte podrien estar acabats en vuit o nou mesos, però els terminis finals també depenen del que faci França a la part de la frontera.

El president de França, Emmanuel Macroni @ep

I aquí entra el tercer actor en joc, França, que és el menys entusiasmat en aquesta inversió. Els gals no comparteixen les aspiracions dels seus veïns de construir un gasoducte travessant els Pirineus per unir Espanya amb Europa i entenen que el MidCat "trigaria molt a estar operatiu" i "per tant, no respondria a la crisi actual".

El ministre francès per a la Transició Ecològica, Christophe Béchu , va assegurar, a més, que el projecte del gasoducte a la banda francesa troba una forta oposició a nivell local per part d'associacions per a la defensa del medi ambient.

Amb aquesta resposta, el projecte del Midcat torna a la casella de sortida i corre el risc de no executar-se mai. Tot i això, el context ara és diferent, i la històrica oposició gal·la al projecte podria veure's compromesa pels alts preus de l'electricitat i de l'energia. Mentrestant, Alemanya continuarà pressionant i Espanya esperant a veure què decideixen.