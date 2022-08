Catalunyapress trumppassfbi

Els experts polítics estadunidencs han descobert que els escàndols, en lloc de debilitar Donald Trump. La batuda de l'FBI a la seva mansió de Mar-a-Llac, a Florida, encaixa amb una polèmica de líder popular assetjat i precedeix el retorn presidencial que Trump probablement acabarà anunciant. Les acusacions de caça de bruixes estan marcant l'estratègia dels seus aliats mediàtics .

Aquest episodi ha donat a l'expresident la notorietat d'antany perquè Trump mai no ha desaparegut del tot. Vetat a les xarxes socials més importants arran de la seva instigació de l'assalt al Capitoli, el republicà ha seguit recaptant diners de campanya i participant en mítings de llarg a llarg dels Estats Units, intentant elevar a posicions de poder tot tipus de candidats afins i modelant el partit a la seva imatge i semblança.



Una enquesta de 'Politico' i Morning Consult reflecteix que el 58% dels votants republicans votaria Trump a les primàries si aquest tornés a presentar-se el 2024. Cinc punts més que al mes de juny. El seu avantatge sobre el segon favorit, DeSantis, s?amplia fins als 40 punts.



Segons fonts citades per la CNN, el magnat està rebent trucades d'aliats republicans demanant-li que anunciï com més aviat millor la seva campanya presidencial del 2024, sense esperar ni tan sols que passin les eleccions legislatives del novembre . En paraules de Michael Caput, la investigació ordenada pel Departament de Justícia és una “bomba nuclear” política que no pot ser desaprofitada.



Si Trump es presenta i guanya, serà un president bregat, coneixedor de les palanques del Govern , envoltat pels fidels que van sobreviure als garbells i escàndols i amb un Partit Republicà més submís i domesticat que el de fa un lustre, els líders del qual només van acceptar l'ascens de Trump a contracor. Els seus moviments i els seus discursos suggereixen que la seva agenda electoral del 2024 seria, també, més extremista.

Un altre senyal que Trump estaria aplanant el terreny per tornar al poder és el seu suport a determinats candidats a les secretaries d'Estat estatals perquè a 40 dels 50 estats del país, el secretari d'Estat és l'encarregat de supervisar els processos electorals.



A més Trump ja ha pres el control de les bases i dels legisladors després de la purga de crítics de Trump al Congrés, després que dels 10 representants republicans que van recolzar el segon 'impeachment' contra el llavors president, només dos han sobreviscut per concórrer a les parlamentàries del novembre. Els vuit restants, o bé s'han retirat discretament o bé han mossegat la pols a les eleccions primàries.

La prova definitiva d'allò Trump està en marxa són els diners de campanya que ja han recaptat. Segons les dades del mes de juny el comitè d'acció política de Trump, anomenat Save America , compta amb 103 milions de dòlars de pressupost de campanya i que espera llest, per finançar la propera campanya del populisme nord-americà.