Els vehicles de guerra són un element més de les ciutats / @EP

Ucraïna i Rússia porten pràcticament mig any sumits en una guerra que està assotant les vides dels ciutadans ucraïnesos, però també l'economia de la resta del món. Desproveïment, pujades ingents de preus, riscos nuclears... Tot ha anat malament, des que les tropes russes accedissin al seu país veí per la via criminal. Però com estan sent aquestes últimes setmanes de guerra?

AIXÍ ESTÀ LA GUERRA UCRAÏNA-RÚSSIA

Vladimir Putin ha accedit que els inspectors visitin la planta nuclear russa de Zaporizhzhia a Ucraïna. Segons l'oficina del president francès, Emmanuel Macron, el líder rus havia "reconsiderat la demanda" que l'Agència Internacional d'Energia Atòmica viatgés a través de Rússia fins al lloc, després que el mateix Putin advertís que els combats hi podrien provocar una "catàstrofe". L'oficina va dir que Putin havia abandonat la demanda que l'equip de l'OIEA viatgés al lloc a través de Rússia, dient que podria arribar a través d'Ucraïna.

El secretari general de l'ONU ha demanat a Rússia que no desconnecti la central nuclear de Zaporizhzhia.

Els funcionaris occidentals diuen que hi ha una creixent preocupació per la refrigeració per aigua a la planta de Zaporizhzhia. El seu sistema de refredament del reactor existent és fonamental per a la seguretat del lloc i depèn del manteniment del subministrament delectricitat per garantir el funcionament, però els funcionaris estan ansiosos que Rússia desconnecti el subministrament si intenta desconnectar la planta de la xarxa d'Ucraïna.

Més de la meitat de l'aviació naval russa del Mar Negre ha estat eliminada, segons un funcionari occidental a Ucraïna.

Els Estats Units han anunciat un nou paquet de 775 milions de dòlars (655 milions de dòlars) d'equips de defensa i municions per a Ucraïna, inclosos diversos tipus de míssils, drones, artilleria i sistemes de neteja de mines.

L'organisme de control de mitjans de Rússia va dir que estava prenent mesures punitives contra TikTok, Telegram, Zoom, Discord i Pinterest. Rússia ha amenaçat repetidament de multar els llocs, inclòs Google, que violin les noves i dures lleis que criminalitzen la difusió d'“informació falsa” sobre l'exèrcit rus.

Un exalcalde rus ha estat nomenat cap de Kharkiv, la segona ciutat més gran d'Ucraïna, ocupada per Rússia. És l'últim d'una sèrie de nomenaments d'aquest tipus que Kyiv diu que són part dels intents d'annexar el territori.

El ministre d'economia d'Ucraïna ha declarat que l'economia del país es podria contraure entre un 35% i un 40% per a finals d'any.

Els líders xinès i rus, Xi Jinping i Vladimir Putin, assistiran a la cimera del G20 a Bali al novembre.

Kharkiv ha estat una de les ciutats més constantment bombardejades des del començament de la invasió russa d'Ucraïna, segons la intel·ligència britànica.