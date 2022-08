Diputats de Morena mostren al Congrés de Mèxic fotografies dels 43 normalistes d'Ayotzinapa assassinats en el setè aniversari del crim / @EP

Agents de la Fiscalia General (FGR) de Mèxic han detingut l'exprocurador, Jesús Murillo Karam , que estava a càrrec de la investigació sobre els 43 estudiants d'Ayotzinapa desapareguts el 2014.



Aquest arrest s'ha produït només un dia després que el Govern d'Andrés Manuel López Obrador presentés les conclusions preliminars de la investigació realitzada per la Comissió per a la Veritat i Accés a la Justícia del cas, que indica que l'operació es podria catalogar com a crim de Estat.



L'FGR ha dut a terme la detenció per delictes de desaparició forçada, tortura i contra l'administració de justícia al cas Ayotzinapa. El detingut ha estat traslladat a les instal·lacions de la Fiscalia, posteriorment serà posat a disposició de l'ordre de captura assenyalada, ha informat el diari 'Mil·lenni'.

Murillo Karam va ser el fiscal general de Mèxic entre el desembre del 2012 i el febrer del 2015, durant el mandat d'Enrique Peña Nieto. Va estar al comandament de les investigacions sobre el cas Ayotzinapa. El 28 de gener del 2015, Murillo Karam va assegurar que la "veritat històrica" consistia que els joves van ser assassinats, "incinerats i les seves cendres llançades al Riu Sant Joan", per ordre d'antigues autoritats locals que feien part d'aquest grup criminal.



La Fiscalia també ha informat de 83 ordres d'arrest contra policies i militars, així com contra membres del grup armat Guerrers Units, per la seva presumpta responsabilitat en aquest cas, "per delinqüències organitzada, desaparició forçada, tortura, homicidi i delictes contra l'administració de justícia", segons consta en un comunicat.



El Govern mexicà ha reconegut que "no hi ha cap indici" que segueixin amb vida els 43 estudiants de magisteri d'Ayotzinapa que van desaparèixer el 2014 als afores d'Iguala (Guerrero), en una operació que, segons un nou informe, es pot catalogar de crim dEstat.



L'atac contra els 43 joves la nit del 26 al 27 de setembre del 2014 ha simbolitzat durant anys la impunitat dels grups armats i la seva connivència amb institucions públiques. Les pistes apunten l?organització Guerrers Units, però també a la intervenció de les forces de seguretat.

El president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, va subratllar divendres que el cas "no està tancat" i va advocar per fer Justícia perquè no es tornin a repetir aquest tipus d'abusos.