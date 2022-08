Hitler en una instantània

Adolf Hitler va accedir a la presidència d'Alemanya de la que ja era canceller, mai no va guanyar una elecció que li hagués permès ocupar els càrrecs que tenia, canceller i president, només va fer servir les lleis, per accedir al poder total: una estratègia potser il·legítima, però no il·legal.

El 19 d'agost del 1934, fa vuitanta-vuit anys, un plebiscit va donar a Hitler el càrrec de president d'Alemanya amb el 89% dels vots. El suport popular no va ser l'únic bastió que va sostenir Hitler: va tenir a favor seu grans empreses, la indústria de l'acer, la “vella Alemanya” que es negava a canviar, un sector de l'església catòlica i una burgesia que estava segura de poder dominar el monstre que alimentava.



El 1930, Alemanya es debatia en la crisi econòmica, la pròpia i l'agregada pel crac financer de Wall Street de 1929. L'anomenada Gran Depressió , va omplir Alemanya de desocupats , de fam , de pobresa i indigents . El govern de l'anomenada República de Weimar, una aliança del comunisme i el socialisme alemany que va seguir la derrota a la Primera Guerra Mundial, va ser incapaç de resoldre el drama econòmic i, els desacords al Parlament alemany van fer impossible la creació de noves lleis que fessin davant de la inflació i van ser els anys d'intent colpistes de la dreta i l'esquerra i els anys en què els alemanys van perdre la fe en els seus dirigents polítics.

Aquest va ser el brou de cultiu per al sorgiment de Hitler i del NSDAP i perquè a les eleccions parlamentàries de setembre de 1930, els nazis van obtenir el 18% dels vots i els enfrontaments als carrers entre nazis i comunistes van ser violents i eren corrents . Mentre els nazis guanyaven més adhesions prometien redreçar l'economia, tornar a donar feina als alemanys, tornar al país la seva perduda realitat de gran potència europea i mundial, recuperar els territoris perduts a la Primera Guerra, un govern fort i amb autoritat i la unitat de tots els alemanys sota fonaments racials i ètnics.

El mariscal Paul von Hindenburg, que aleshores tenia 85 anys el 1933 va resistir fins que va poder els embats de Hitler per convertir-se en canceller. Un triomf electoral comunista el novembre de 1932 i les amenaces i presagis nazis sobre una imminent guerra civil, ho van fer cedir perquè Hitler es convertís en canceller del Reich, el gener de 1933. Des d'aleshores, Hitler no va tenir cap altra ambició que convertir-se en dictador gràcies a una estratègia planificada per assolir el poder total.

Franz von Papen , un vell militar i diplomàtic que havia convençut Hindenburg perquè nomenés canceller Hitler, va ser advertit per les principals figures del seu partit de com podia ser perillós per a Alemanya que el flamant canceller estigués al capdavant d'un gabinet de figures nomenades, i fidels, a ell. Dominar Hitler, era la doctrina von Papen, però no va ser així. Des de la seva arribada a la Cancelleria del Reich, Hitler va posar Alemanya a practicar un curs ràpid de nazisme.

El 27 de febrer del 1933, dos mesos del seu nomenament, un incendi va destruir el Reichstag, el Parlament alemany i va servir per culpar les forces comunistes d'intentar donar un cop d'Estat. L'incendi sempre va estar sota sospita d'haver estat induït o provocat pels nazis, però va ser un jove comunista holandès aturat, Marine van der Lubbe, qui va ser finalment executat.

El 5 de març d'aquell mateix anys unes eleccions parlamentàries van donar als nazis el 44% dels vots, insuficients per formar govern, però deu dies després, Hitler va prohibir el partit comunista i desenes de milers d'alemanys van ser detinguts i enviats a un dels primers camps de concentració, el de Dachau, que després brotarien a Alemanya i Europa de l'Est.

El 23 de març, Hitler va aconseguir que el Parlament aprovés l'anomenada “Llei de Poder”. L'instrument li permetia al canceller promulgar lleis durant els quatre anys següents, sense necessitat de recórrer als legisladors i sense cap interferència del president del Reichstag, l'ancià Hindenburg. Per 444 vots a favor i 94 en contra, el Parlament alemany, envoltat pels camises marrons de les SA i els camises negres de les SS, va votar el certificat de defunció.

L'1 d'abril el govern alemany va iniciar una campanya nacional de boicot a productes i comerços jueus, en què va ser el primer pas de la política antisemita que derivaria a l' Holocaust. Des del juliol, a Alemanya no hi va haver més partits polítics que el NSDAP i la democràcia alemanya havia deixat d'existir i Hitler anava en camí a convertir-se en dictador.

En una carta personal, el cardenal Michael von Faulhaber va dir a Hitler: “El que el vell Parlament i els partits no van aconseguir en seixanta anys, ho ha aconseguit la vostra clarividència d'estadista en sis mesos ”. I Franz von Papen, aquell que deia que havien “contractat Hitler”, li va escriure el novembre de 1933: “En nou mesos, el talent genial de la vostra prefectura i els ideals que heu tornat a emplaçar davant nostre, han aconseguit convertir un poble interiorment esquinçat i sense esperança, en un Reich unit ”.

Abans del seu assalt final al poder, Hitler es va desfer de la que havia estat la seva força de xoc, la SA de les camises marrons. La nova jerarquia nazi ja incloïa Herman Göring, Heinrich Himmler, Rudolf Hess i les SS d'uniformes negres dissenyats per Hugo Boss .

El 28 de juny de 1934, conscients i temorosos que les SS planejaven destruir-los, tres mil SA van sortir al carrer a Munic al crit de “El Führer està contra nosaltres, els SA, al carrer”. Hitler ho va prendre com una traïció i va viatjar fins a Bad Wiessee on les SA participaven d'una convocatòria feta per ell mateix. Va arribar en tres actuacions, amb Joseph Goebbels , Rudolf Hess i una patrulla policial, a dos quarts de set del matí. Röhm i els caps de la SA dormien mentre que Hitler va entrar, pistola a la mà, a l'habitació de Röhm, el va acusar de traïdor i li va dir que estava detingut. Edmund Heines, dirigent de la SA de Breslau també va ser sorprès al seu llit, amb un noi, una escena que després Goebbels va aprofitar molt bé. Heines i el seu acompanyant van ser executats en l'acte . Els detinguts van ser enviats a la presó de Stadelheim i ja entrada el matí, sis van ser afusellats per ordre de Hitler, que havia marcat amb creus els seus noms en una llista. No els van dir gaire als condemnats, només: “Han estat condemnats a mort pel Führer. Heil Hitler!”.

A Röhm el van ficar en una cel·la, acusat per Hitler en persona d'haver rebut un suborn de dotze milions de marcs de part dels francesos . Hess va demanar matar ell mateix Röhm però Hitler no va ordenar la seva mort, que era inevitable. Mentre el Führer cavil·lava, a Berlín i Munic s'havia llançat la caça dels SA.

Quan va tornar a Berlín, Goebbels, juntament amb Göring, va posar en funcionament els “esquadrons de la mort” a la capital ia la resta del país. Era la “Operació Colibrí” . A la Cancelleria, un grup de la Gestapo havia assassinat el vicecanceller Herbert von Bose. Edgard Jung, un opositor al nazisme que tenia poc a veure amb les SA, també va ser assassinat: el seu cadàver va ser trobat en una rasa a prop d'Oranienburg.

La matança va excedir el cercle de les SA perquè allò que Hitler buscava aconseguir el poder total. El cap de l'Acció Catòlica, Erich Klausener, que havia estat cap del departament de policia del ministeri de l'interior prussià, va ser crivellat per un comando de les SS. A Gregor Strasser, que havia estat president del NSDAP i, era rival de Hitler el van matar a trets en una cel·la de la caserna general de la Gestapo . Ritter von Kahr, antic adversari de Hitler a Munic, va ser trobat mort a cops de matxet a prop de Dachau. El crític musical Wilhelm Eduard Schmid va ser assassinat per error: ho van confondre amb el doctor Ludwig Schmitt, que havia estat seguidor de Strasser.

També va ser assassinat, encara que mai es va saber per què, un dels primers seguidors de Hitler, Pater Bernhard Stempfle, que anys abans havia ajudat a corregir les proves de “Mein Kampf”, el llibre que va ser base del moviment nazi. Així va ser, en essència, la matança que va passar a la història com “La nit dels ganivets llargs”, que va durar més d'una nit i en què van morir prop de 300 persones a tot Alemanya .

Hitler va tornar a Berlín a les deu de la nit del 30 de juny, cansat i demacrat i allà ho esperaven Göring, Himmler i “una guàrdia d'honor”. Van ser els dos jerarques nazis els que van pressionar Hitler perquè matés Röhm, que seguia pres i clamava per la seva innocència. Hitler ho va acceptar l'1 de juliol, però va preferir que li donessin a Röhm l'oportunitat de suïcidar-se.

Theodor Eicke, comandant del camp de concentració de Dachau, va rebre l'ordre de viatjar a Stadelheim i donar-li l'excap de les SA. Van deixar sobre la taula de la cel·la de Röhm una pistola, però Röhm no tenia cap intenció de matar-se . Eicke i Lippert van tornar a entrar a la cel·la on el condemnat esperava amb el pit nu, van apuntar amb compte i van disparar.

Hitler en el seu discurs davant el Reichstag va explicar així la Nit dels Ganivets Llargs: "Digues l'ordre d'afusellar els màxims culpables d'aquesta traïció i vaig donar ordre, a més, de cremar fins a la carn viva les úlceres del nostre pou de verí interior" .

Amb el vell president Hindenburg agonitzant, Hitler es va llançar a la presa del poder i l'1 d'agost de 1934, un mes i tres dies després dels ganivets llargs, va fer que els seus ministres firmessin una nova llei que d'alguna manera se sumava a la Llei d'autorització, que estipulava que els drets del president del Reich, els d'Hindenburg, es mantindrien intactes . Aquest nou agregat estipulava que, a la mort d'Hindenburg, el càrrec de president del Reich quedaria unit al de canceller del Reich, si així ho confirmava “el poble alemany en un plebiscit lliure”. Hindenburg va morir l'endemà, 2 d'agost. El 19, el plebiscit popular ho va aprovar, i Hitler es va convertir així en canceller i president del Reich i, el més important, comandant suprem de les seves forces armades.

Erich von Ludendorff, un general líder dels nacionalistes que havia participat de l'intent de cop d'Estat de Hitler a Munic, el 1923, i se n'havia allunyat després que el futur Führer l'acusés de ser maçó, va escriure una llarga carta a Hindenburg en què cridava: “Jo li va profetitzar solemnement que aquest home maleït precipitarà el nostre Reich a l'abisme i enfonsarà la nostra nació en una misèria inconcebible. Les generacions futures us maleiran a la vostra tomba pel que heu fet”.