Vladimir Putin, el president de Rússia / @EP



La filla del filòsof rus Alexander Dugin, Daria Dugina, ha mort aquest dissabte quan un automòbil en què viatjava va explotar a la regió de Moscou, ha informat l'agència estatal de notícies russa TASS.



Dugina estava conduint el vehicle quan aquest es va incendiar. "Un artefacte explosiu suposadament instal·lat en una interlocutòria Toyota Land Cruiser va esclatar a tota velocitat en una via pública i després la interlocutòria es va incendiar", va escriure la comissió investigadora al seu informe.

"Estava completament en flames, va perdre el control perquè estava conduint a gran velocitat i va volar al costat oposat de la carretera", ha assegurat Andrei Krasnov, líder del moviment Russky Gorizont i conegut de la família.



Krasnov ha declarat a TASS que coneixia personalment Dugina i que el cotxe en què viatjava pertanyia al seu pare. "Segons tinc entès, l' objectiu era Alexander Dugin directament, o potser tots dos", ha indicat a l'agència russa.

"Aquest era el vehicle del pare. Daria conduïa un altre cotxe però ella va agafar el seu cotxe avui, mentre que Alexander se'n va anar d'una manera diferent. Va tornar, va estar al lloc de la tragèdia", explicava Krasnov.

FILLA DEL "GUIA ESPIRITUAL" DE LA GUERRA ENTRE RÚSSIA I UCRAÏNA



Alexander Dugin, líder del Moviment Euroasiàtic, és proper al president rus, Vladimir Putin. A Dugin se li atribueix ser el "guia espiritual" de la invasió russa d'Ucraïna, sovint se'l descriu com el "cervell de Putin". El 2015 va ser sancionat pels EUA per presumpta participació a l'annexió russa de Crimea.

Alexander és conegut sobretot per desenvolupar una visió d'extrema dreta de Rússia per tot el món, i se li ha descrit com a "feixista rus".



La seva filla, Daria, va néixer el 1992 i va estudiar Filosofia a la Universitat estatal de Moscou, segons explica TASS. A principis de l'any, les autoritats nord-americanes i britàniques el van sancionar per contribuir a la desinformació sobre la guerra d'Ucraïna.