Unes nenes caminen per un carrer de Bamako / @EP

La violència relacionada amb els grups gihadistes a l'Àfrica s'ha multiplicat per tres a la darrera dècada, amb el Sahel ja com el principal escenari de l'acció d'aquestes organitzacions, que han quadruplicat les seves accions des del 2019 en aquesta part del continent.

Així es desprèn de les últimes dades publicades per l' Africa Center for Strategic Studies (ACSS), un 'think-tank' dependent del Pentàgon, que ressalta que si les accions violentes dels grups gihadistes s'han duplicat a tot el continent des del 2019, en el cas de Mali, Burkina Faso i l'oest del Níger ho han fet per quatre.

Com a resultat, el 2021 el Sahel va desbancar al rànquing Somàlia com l'escenari gihadista més virulent del continent. En concret, dels 6.256 incidents violents comptabilitzats a l'Àfrica per l'ACSS --un 21% més que el 2020--, 2.612 van tenir lloc al Sahel, on l'amenaça ja s'està estenent cap al sud i el 2021 es van comptabilitzar 20 incidents a Benín, Costa d'Ivori i Togo.

Aquests actes es van saldar amb més de 7.000 víctimes mortals --gairebé la meitat de les comptabilitzades a tot el continent--. Més d'una quarta part (1.847) van ser resultat d'atacs contra civils, fet que suposa un augment del 67% respecte a l'any anterior. El 2022, la tendència no només es manté sinó que s'ha empitjorat, segons adverteix el projecte ACLED, que fa seguiment de la violència política al món.

Aquesta organització sense ànim de lucre ha comptabilitzat almenys 1.900 esdeveniments de violència política --principalment enfrontaments entre els grups gihadistes i les forces de seguretat, així com atacs i violència contra civils a més de manifestacions-- que s'han saldat amb 5.450 morts al primer semestre de l´any.

ACLED ha registrat alguns dels atacs més mortífers contra la població civil en la darrera dècada en aquests sis primers mesos, obra no només dels grups terroristes sinó també de les forces de seguretat locals, que en el cas concret de Mali compten ara amb el suport de mercenaris russos del Grup Wagner. En total, van més civils morts ja dels que es van registrar el 2021.

RÈCORD DE VÍCTIMES EL 2022

Segons adverteix Héni Nsaibia, expert en aquesta regió d'ACLED, "2022 s'encamina a convertir-se l'any més mortífer tant a Burkina Faso com a Mali des que la crisi al Sahel va començar fa més d'una dècada".

La intensitat de la violència continua sent avui dia més gran a Burkina Faso, on els grups gihadistes es van expandir després de començar la seva activitat al nord de Mali el 2012, si bé aquest any Mali ha recuperat la primera plaça pel que fa al nombre de víctimes , mentre que en el cas del Níger semblen estar en descens, precisa aquest expert en un article.

El Grup de Suport a l'Islam i els Musulmans (JNIM), la filial d'Al-Qaida al Sahel, és avui "l' actor més actiu i mortífer al Sahel, sobretot a Burkina Faso i Mali", subratlla Nsaibia, que ressalta els més de 40 atacs que el grup que comanda Iyad ag Ghali ha comès contra la Missió de l'ONU a Mali (MINUSMA) des de l'octubre passat que han deixat 20 morts o els 400 atacs duts a terme a Burkina Faso aquest any i que representen gairebé el 70% del total.

A la regió també opera Estat Islàmic al Gran Sàhara (ISGS) --recentment rebatejada com a Estat Islàmic Sahel--. La filial d'Estat Islàmic és menys activa que el seu rival d'Al-Qaida però molt més mortífera, sobretot pel que fa a població civil. Segons les dades d'ACSS, el 63% de les víctimes civils estan vinculades amb les accions d'aquest grup malgrat que només suposen el 30% del total.

GOVERNS MILITARS A MALI I BURKINA

Tant Mali com Burkina Faso compten amb governs militars al capdavant que, entre els arguments que van esgrimir per als seus respectius asonades, van apuntar a la persistent violència gihadista. Ara com ara, cap dels dos sembla haver aconseguit millorar la situació, sobretot en el cas malià, on el cop d'Estat inicial es va produir l'agost del 2020, però tampoc a Burkina Faso, on va tenir lloc el gener passat.

En una entrevista concedida a la revista 'CTC Sentinel' el fins fa unes quantes setmanes coordinador de l'equip de l'ONU que supervisa les sancions contra Al-Qaida i Estat Islàmic, Edmund Fitton-Brown, adverteix que cap dels dos governs sembla tenir abast molt més enllà de les respectives capitals.

Així mateix, després d'alertar del "contagi" que sembla estar tenint l'activitat gihadista cap als països més al sud al golf de Guinea, crida l'atenció sobre el fet que "en aquesta part del món hi ha molts cops d'Estat o intents i existeix el perill que s'acabi amb països desestabilitzats on els grups terroristes siguin capaços d'exercir una influència desproporcionada".

En aquest context, França va anunciar el 15 d'agost que havia completat la retirada dels efectius de l'operació 'Barkhane' a Mali, país on va intervenir el 2013 a petició de les autoritats de llavors per frenar l'avenç dels grups gihadistes cap a Bamako i amb el Govern actual del qual manté en els últims temps un agre pols.

L'Executiu d'Emmanuel Macron ha deixat clar que el seu compromís amb la regió, inclosos els països del golf de Guinea, i amb la lluita antiterrorista en particular es manté, per això ara convertirà Níger en la base principal de les seves operacions contra els gihadistes.

IMPACTE DE LA RETIRADA FRANCESA

La retirada francesa "podria crear una oportunitat perquè els grups gihadistes usin el país com a refugi segur si les forces malianes i els seus socis russos no garanteixen la segruïtat a les zones rurals del país", alerta en una anàlisi Soufan Center, organització especialitzada en qüestions de terrorisme i seguretat.

"Si un grup terrorista es pot fer amb territori que es pugui fer servir com a rampa de llançament d'actes de terrorisme regional o transnacional, la pressió sobre els governs occidentals perquè augmentin les seves operacions antiterroristes a la regió augmentarà", adverteix.

Precisament, la sortida francesa de Mali suposa un buit de seguretat que afecta les missions internacionals a què donava suport --principalment logístic--, tant la missió de l'ONU com la missió europea d'entrenament a les forces malianes, EUTM Mali.

Aquesta última té suspeses les operacions de formació des de fa mesos davant de la falta de garanties que els efectius entrenats no acabin treballant amb els mercenaris russos i la previsió ara és reduir el contingent. Aquesta decisió afectarà Espanya que, amb més de 500 efectius desplegats, és el principal contribuent a aquesta missió, si bé ara com ara el Govern no ha pres una decisió respecte a una retirada total, com sí que han decidit altres països com Alemanya.

Pel que fa a MINUSMA, el seu futur també es posa en dubte, principalment per les desavinences amb la junta governant. A finals de juliol, les autoritats malianes van detenir 49 soldats ivorians en arribar a l'aeroport de Bamako, acusant-los de ser "mercenaris" mentre que Costa d'Ivori va assegurar que el seu desplegament s'emmarcava en la missió de l'ONU. Els militars han estat imputats aquesta setmana per "temptativa d'atac contra la seguretat de l'Estat".

Per la seva banda, Alemanya es va veure obligada la setmana passada a anunciar la suspensió de participació a MINUSMA --a la qual aporta més de 1.000 efectius-- per la negativa de Bamako a autoritzar vols de rotació de forces, si bé finalment aquest dijous aquests van poder reprendre's. Berlín ara com ara no ha plantejat la seva retirada d'aquesta missió.