Ambulància a Turquia / @EP

Almenys 19 persones han mort i 29 han resultat ferides, vuit de les quals de gravetat, en un nou accident de trànsit multitudinari a Turquia, menys de 24 hores després de la col·lisió en cadena que ha tingut lloc a la regió de Gaziantep, i que deixa ara com ara 16 morts més.

L'accident d'aquesta ocasió ha tingut lloc a la ciutat de Derik, província de Mardin, al sud-est del país, quan un conductor ha perdut el control del camió que conduïa abans d'atropellar una multitud, ha lamentat el ministre de Salut turc, Fahrettin Koca.

El camió, segons les imatges captades per les càmeres de trànsit, ha arrassat a tota velocitat la multitud abans d'estavellar-se contra dos vehicles més i, després, contra un negoci.

"Estem devastats per aquest segon accident", ha lamentat el ministre, que ha explicat que els frens del vehicle semblava que no funcionaven en el moment que el conductor intentava recuperar el control del vehicle, informa el 'Daily Sabah'.

PRIMER ACCIDENT A GAZIANTEP

A més, i com ja havia passat a Gaziantep, un altre camió que venia per darrere ha copejat el primer equip mèdic que va respondre i els ciutadans reunits al voltant.

El sinistre de Gaziantep, al sud del país, va començar quan un autobús va bolcar i va relliscar uns 200 metres fins a estavellar-se al lloc on s'havien concentrat els serveis d'emergència per respondre a un sinistre previ. A la zona també hi havia un vehicle de premsa, segons l'agència Anatolia.

El governador de Gaziantep, Davut Gul, ha confirmat la mort d'almenys 16 persones, entre les quals tres bombers, quatre treballadors sanitaris i dos periodistes. A més, 21 persones van resultar ferides.