Qatar ha arrestat recentment almenys 60 treballadors estrangers que protestaven per passar mesos sense cobrar i en va deportar alguns, només tres mesos abans que Doha sigui seu de la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Imatge exterior de l'Estadi de Lusail a Qatar, escenari de la final de la Copa del Món del 2022

La mesura es produeix quan Qatar enfronta un intens escrutini internacional sobre les seves pràctiques laborals abans del torneig . Com altres nacions del Golf Pèrsic, Qatar depèn en gran mesura de la mà d'obra estrangera. La protesta dels treballadors va ser fa una setmana i la reacció de Qatar davant seu podria alimentar encara més la preocupació.

El cap d?una consultoria laboral que investiga l?incident va dir que les detencions generen nous dubtes sobre les promeses de Qatar de millorar el tracte als treballadors. "És aquesta realment la realitat que surt a la llum?" va preguntar Mustafa Qadri, director executiu d'Equidem Research.

En un comunicat a The Associated Press diumenge a la nit, el govern de Qatar va reconèixer que “diversos manifestants van ser detinguts per violar les lleis de seguretat pública” . Es va negar a oferir informació sobre els arrestos o les deportacions.

Les imatges de vídeo publicades en línia van mostrar uns 60 treballadors protestant el 14 d'agost davant de les oficines de Doha d'Al Bandary International Group, un conglomerat empresarial que ha col·laborat en l'organització del mundial. Alguns dels manifestants no havien rebut els seus salaris durant set mesos, va dir Equidem .

El govern qatarià va reconèixer que la firma no havia pagat els salaris i que el seu Ministeri de Treball pagaria “tots els salaris i beneficis endarrerits” als afectats. "L'empresa ja estava sent investigada per les autoritats per falta de pagament de salaris abans de l'incident, i ara s'estan prenent més mesures després que s'incomplís el termini per liquidar els pagaments de salaris pendents", va dir el govern.

Des d'Equidem denuncien que la policia va arrestar els manifestants i els va retenir en un centre de detenció sense aire condicionat i amb una calor sufocant. La temperatura de Doha aquesta setmana va arribar al voltant de 41 graus centígrads La policia els va dir als detinguts que si poden atacar quan fa calor, també podien dormir sense aire condicionat.

Un treballador detingut que va trucar a Equidem des del centre de detenció va descriure haver-hi vist fins a 300 dels seus col·legues de Bangla Desh, Egipte, Índia, Nepal i les Filipines. Va dir que a alguns se'ls havien pagat salaris després de la protesta, mentre que a altres no .

Qatar, igual que altres nacions del Golf Pèrsic, ha deportat en el passat treballadors estrangers que es manifestaven i ha vinculat els visats de residència a l'ocupació. El dret a formar sindicats està estrictament controlat i és exclusiu per als qatarians.