Les autoritats xineses han castigat 27 persones per la publicació d'un llibre de text de matemàtiques que es va tornar viral per les il·lustracions "tràgicament lletges". Una investigació de mesos realitzada per un grup de treball del ministeri d'educació va trobar que els llibres "no eren bonics" i que algunes il·lustracions eren "bastant lletges" i no "reflexaven adequadament la imatge assolellada dels nens de la Xina".

Imatges del llibre de matemàtiques xinès - XARXES SOCIALS

Els llibres de matemàtiques van ser publicats per People's Education Press fa gairebé 10 anys i, segons els informes, es van fer servir a les escoles primàries de tot el país. Però es van tornar virals al maig després que un mestre publiqués fotos de les il·lustracions a l'interior , incloses persones amb rostres distorsionats i pantalons engrunats, fotos de nens agafant les faldilles de les nenes i almenys un nen amb un aparent tatuatge a la cama .



Els usuaris de les xarxes socials es van divertir en gran mesura amb les il·lustracions, però molts també les van criticar per portar el desprestigi i “l'aniquilació cultural” a la Xina, especulant que eren el treball deliberat d'infiltrats occidentals al sector de l'educació.

Els hashtags relacionats es van veure milers de milions de vegades, cosa que va avergonyir el Partit Comunista i les autoritats educatives que van anunciar una revisió de tots els llibres de text “per garantir que els llibres de text s'adherisquen a la direcció política i l'orientació de valors correctes".

En un extens comunicat difós dilluns, les autoritats educatives van dir que 27 persones van ser acusades de “descuidar els seus deures i responsabilitats” i van ser sancionades , inclòs el president de l'editorial, a qui se li van imposar demèrits formals, que poden afectar la posició de un membre del partit ia la feina futura. L'editor en cap i el cap de l'oficina d'edició del departament de matemàtiques també van rebre demèrits i van ser acomiadats de les seves funcions.

El comunicat diu que els il·lustradors i dissenyadors van ser “tractats en conseqüència”, però no va donar detalls. Ells i els estudis ja no estarien compromesos a treballar en el disseny de llibres de text o treballs relacionats, va dir.