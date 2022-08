Liz Truss @ep

La ministra d'Afers Estrangers del Regne Unit i candidata a liderar els conservadors britànics, Liz Truss , ha assegurat aquest dimarts a la nit que "està a punt" per prémer el botó nuclear en cas que finalment sigui l'escollida per reemplaçar Boris Johnson , caigut en desgràcies després dels seus últims escàndols.



“ Crec que és un important deure com a primer ministre. Estic a punt per fer-ho ”, ha respost així a una pregunta durant el debat preelectoral que l'ha enfrontat amb l'exministre de Finances Rishi Sunak, amb qui es disputa el nou lideratge del Partit Conservador.



A principis de juliol, l'encara primer ministre britànic, Boris Johnson es va veure obligat a presentar la seva dimissió com a líder del Partit Conservador, després de la cascada de renúncies que es van produir dins del seu govern pels escàndols que havia protagonitzat, sent el 'partygate' ' el més conegut d'ells.



A l'espera de successor, qui el substitueixi podrà exercir com a primer ministre gràcies a la majoria folgada els 'tories' tenen a la Cambra dels Comuns, per la qual cosa en principi no es preveu un avançament electoral . Els propers comicis generals s'haurien de celebrar el gener del 2025.