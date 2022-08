Gasolinera en San Diego @ep

El Govern de l'estat de Califòrnia ha aprovat aquest dijous suspendre a partir del 2035 la venda de vehicles nous que funcionen amb combustibles fòssils, arran de la necessitat urgent d'abordar el canvi climàtic i reduir la contaminació, han argumentat.

"És un gran dia no només per a Califòrnia sinó per al món sencer", ha celebrat Lauren Sanchez, assessora climàtica del governador demòcrata, Gavin Newsom. Es tracta d'una mesura històrica després de diverses dècades de lluita en l'àmbit estatal per frenar la contaminació que produeixen aquesta classe de vehicles.

Califòrnia ha liderat els intents per regular les emissions contaminants dels vehicles als Estats Units, des que la Junta de Recursos de l'Aire de Califòrnia (CARB) encetés la dècada dels 70 la lluita contra la famosa boira tòxica groga tan freqüent al paisatge de l'estat.

El Congrés dels Estats Units va autoritzar Califòrnia a establir les seves pròpies normes amb l'anomenada Llei federal de qualitat de l'aire el 1966. Aquelles normes han inspirat posteriorment les legislacions de més d'un dotzena d'estats.

La mesura obliga els fabricants d'automòbils a eliminar gradualment la producció dels que funcionen amb gasolina i dièsel, en favor d'altres que funcionin amb energies més netes. Per als experts, es tracta de "l'acció més important i transformadora que hagi dut a terme la CARB".

Si els fabricants no compleixen amb la legislació, podrien rebre multes de fins a 20.000 dòlars per cada vehicle que no compleixi amb les noves condicions, ha avançat CARB, segons informa el diari 'Los Angeles Times'.

El cotxe elèctric ha guanyant molta popularitat a Califòrnia els últims anys. El 2012, menys del 2% dels vehicles nous que es van vendre eren d'aquesta classe. No obstant això, el 2018 ja eren el 7% de la flota que s'adquiria i en l'actualitat és el 16%.