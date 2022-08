Biden ha carregat contra l'anterior llogater de la Casa Blanca. Foto: Europa Press



El president dels Estats Units, Joe Biden, ha catalogat les idees de l'exmandatari Donald Trump com a "semifeixisme" i ha assegurat que actualment hi ha una "sentència de mort" del moviment MAGA (Make America Great Again, Fem Gran de Nou als Estats Units) .

"El que estem veient ara és el començament o la sentència de mort de la filosofia extrema de MAGA", ha explicat l'actual president nord-americà davant d'una audiència demòcrata en un suburbi de Washington, segons ha recollit Politico .

Biden ha dit respectar "els republicans conservadors" i no així els que segueixin la filosofia MAGA. "Ja no hi ha gaires republicans reals", ha explicat, afegint que tant Trump com els seus aliats van prendre la decisió de caminar "plens d'ira" i amb "violència, odi i divisió".

"(Els demòcrates) hem triat un camí diferent: endavant: el futur, la unitat, l'esperança i l'optimisme", ha explicat Biden en unes declaracions que han obert la campanya electoral per a les eleccions de meitat de mandat del novembre.