El president dels Estats Units, Joe Biden, ha catalogat les idees de l'exmandatari Donald Trump com "semifeixisme" i ha assegurat que actualment hi ha una "sentència de mort" del moviment MAGA (Make America Great Again).

"El que estem veient ara és el començament o la sentència de mort de la filosofia extrema de MAGA", ha explicat l'actual president nord-americà davant una audiència demòcrata en un suburbi de Washington, segons ha recollit 'Politico'.

En aquest sentit, ha dit respectar "els republicans conservadors" i no els que segueixen la filosofia MAGA. "Ja no hi ha molts republicans reals", ha explicat, i ha agregat que tant Trump com els seus aliats van prendre la decisió de caminar "plens d'ira" i amb "violència, odi i divisió".

"(Els demòcrates) hem triat un camí diferent: cap endavant: el futur, l'unitat, l'esperança i l'optimisme", ha explicat Biden en unes declaracions que han obert la campanya electoral per a les eleccions de meitat de mandat de novembre.

"El 2020, 81 milions de nord-americans van votar per salvar la nostra democràcia", ha expressat, i ha afegit que, a causa d'això, "Donald Trump no és només un expresident", sinó "un expresident derrotat", tal com ha recollit la cadena CNN.

Així, Biden ha instat els demòcrates, independents i republicans a unir-se a ell per "salvar" el país votant a favor seu en les eleccions de novembre. "Estem en un moment seriós en la història de la nostra nació", ha agregat, segons ha recollit el diari 'The Washington Post'.