El president del Regne Unit, Boris Johnson @ep

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson , ha advertit que els propers mesos seran "molt durs" i ha assenyalat el president rus, Vladimir Putin , com a responsable d'"espantar" els mercats energètics en el marc de la guerra d'Ucraïna.



" Les nostres factures d'energia seran desorbitants. Per a molts de nosaltres, el cost d'escalfar les nostres llars ja és aterridor. I, no obstant, mai he estat més segur que ens en sortirem i que el Regne Unit emergirà més fort i més pròspera" ", ha dit en un article publicat al diari 'Daily Mail'.



En aquest sentit, el 'premier' britànic ha explicat que la guerra del president rus, Vladímir Putin, està costant "als consumidors britànics" que les seves factures es dupliquin . "Em temo que Putin ho sap. A ell li agrada. I vol que ens dobleguem", ha afegit.



Per això, Johnson ha anunciat que el seu successor al càrrec anunciarà un altre gran paquet de suport financer per tallar la crisi energètica i en la cadena de subministrament, aquesta última agreujada per la pandèmia de COVID-19.



"Em van dir (durant la pandèmia) que la desocupació al Regne Unit superaria el 14 per cent (...) Ells estaven equivocats. Després de convertir-nos al primer país del món a aprovar una vacuna eficaç, vam organitzar el llançament de vacunes més ràpid d'Europa. Com a resultat, vam tenir el creixement més ràpid al G7 l'any passat”, ha indicat.



El primer ministre britànic ha promès "construir un nou reactor cada any" , així com comptar amb 50 gigawatts d'energia eòlica marina per al 2030, que representa gairebé la meitat del consum total d'electricitat al Regne Unit.



"Tot això està donant els seus fruits en termes d'ocupació i creixement. En el primer trimestre d'aquest any, el Regne Unit va atreure més inversió de capital risc en tecnologia que la Xina", ha indicat, afegint que, per això, no poden "vacil·lar" ara".



"És per això que hem de seguir recolzant els ucraïnesos i el seu èxit militar segueix sent notable. Volodimyr Zelenski ha demostrat que el seu país és fonamentalment invencible. Ara és el moment que Occident dupliqui el nostre suport, no trontolli", ha conclòs.