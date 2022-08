L'últim membre restant d'un grup indígena que no ha tingut contacte amb la civilització al Brasil va morir, asseguren les autoritats. L'home, el nom del qual es desconeix, havia viscut en total aïllament durant els darrers 26 anys.

Se'l coneixia com l'"Home del Forat" perquè cavava forats profunds, alguns dels quals usava per atrapar animals, mentre que altres semblaven ser amagatalls. El seu cos va ser trobat el 23 d'agost en una hamaca enfront de la seva barraca de palla . No hi havia signes de violència.

L'home era l'últim d'un grup indígena els sis membres restants dels quals van ser assassinats el 1995. El grup vivia a la zona indígena Tanaru a l'estat de Rondônia, a la frontera amb Bolívia.

Es pensava que la majoria de la seva tribu havia estat assassinada ja a la dècada de 1970 per ramaders que volien expandir les seves terres. Es creu que l'Home del Forat tenia uns 60 anys i va morir per causes naturals.

No hi havia signes d'incursions al seu territori i res a la seva cabana havia estat pertorbat, van dir les autoritats, però la policia encara durà a terme una investigació post mortem. Segons la constitució del Brasil, els pobles indígenes tenen dret a la seva terra tradicional, per la qual cosa aquells que volen apoderar-se'n els maten.

L'Home del Hoyo havia estat monitorat per la seva pròpia seguretat per agents de l'Agència d'Afers Indígenes del Brasil (Funai) des de 1996.

El 2018, integrants de la Funai van aconseguir filmar l'home durant una trobada casual a la selva. A les imatges, se'l pot veure tallant un arbre amb una cosa semblant a una destral. No ho havien vist des de llavors, però els agents de la Funai es van trobar amb les seves barraques, que estaven construïdes amb palla, i els profunds forats que va cavar.

Alguns tenien pues afilades a la part inferior i es creu que són trampes per caçar animals, mentre que altres es creu que són amagatalls que feia servir quan s'acostaven els forasters.

L'evidència trobada a les cabanyes i campaments suggereix que va sembrar blat de moro i mandioca i fruites com papaia i plàtans.

Hi ha al voltant de 240 tribus indígenes al Brasil, i moltes estan amenaçades per miners , fusters i agricultors il·legals que envaeixen el seu territori, adverteix Survival International, un grup de pressió que lluita pels drets dels pobles indígenes.