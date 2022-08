Macron @ep

El Govern de França està treballant en un pla per subvencionar el lloguer de cotxes elèctrics i poder-los oferir per 100 euros al mes a través de lísing. El president del país, Emmanuel Macron , va prometre en campanya un programa de lísing subvencionat per l'Estat per a les llars de baixos ingressos per contrarestar les crítiques que, fins i tot amb els subsidis, els vehicles elèctrics segueixen estant fora de l'abast de molts.

El ministre d'Acció i Comptes Públics de França, Gabriel Attal, va confirmar en una entrevista a la televisió LCI que estan treballant en la rapidesa amb què es pot posar en marxa la mesura i la disponibilitat dels vehicles elèctrics.

El Govern francès ofereix subsidis de fins a 6.000 euros per a la compra de vehicles elèctrics de menys de 47.000 euros , amb possibles ajudes addicionals en el marc d'un programa d'aferrissament per a vehicles de combustió.