Toilet - Pexels

L'aigua del vàter aviat es podria reciclar dels nostres banys en aigua potable deliciosa. Pot semblar exagerat, però les companyies d'aigua aparentment estan plenes d'idees per resoldre les sequeres del futur.

Els sistemes ' Toilet to tap ', com se'ls coneix, farien que l'aigua del vàter es diposités als rius prop de les plantes de tractament. Després es pot recol·lectar i convertir en aigua potable en un procés que podria estar llest per al 2030.



Segons el cap de l'Agència de Medi Ambient del Regne Unit, les persones han de començar a ser "menys aprensives" pel que fa a l'aigua potable reprocessada a partir d'aigües residuals. En un article al Sunday Times, James Bevan va dir que podria ser "impopular" però que és "perfectament segur i saludable" i ajudaria a protegir el subministrament d'aigua del Regne Unit.

James va demanar un canvi en la manera com pensem sobre l'aigua i "tractar-la com un recurs preciós, no com un bé gratuït". " Necessitem recordar d'on ve: quan obrim l'aixeta, el que surt va començar en un riu, llac o aqüífer. Com més prenem, més drenem aquestes fonts i estressem la naturalesa i la vida silvestre ", va assenyalar a l'article.

"Si arribarem allà, tots haurem de pensar de manera diferent. Algunes d'aquestes mesures seran impopulars, i per això els futurs governs hauran de mostrar voluntat política", ha prosseguit.