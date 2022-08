Vladimir Putin / @EP



El Govern de Rússia estima que la seva economia registrarà una contracció inferior al 3% durant el 2022, mentre que la caiguda per a l'any que ve serà inferior a l'1%, segons les últimes perspectives que ha difós el viceprimer ministre del país, Andrey Belousov aquest dilluns a la comissió de l'Executiu a càrrec de l'economia del país.



El viceprimer ministre ha indicat que aquestes xifres són millors del que s'esperava i creen "bones condicions" perquè creixin els ingressos reals dels ciutadans i els ingressos tributaris de l'Estat.



Les xifres són millors del que s'esperava malgrat el context de la guerra amb Ucraïna i les sancions aplicades per gran part dels països desenvolupats contra Moscou. A finals de juliol, el Fons Monetari Internacional estimava una caiguda del 6% del producte interior brut (PIB) de Rússia aquest any, mentre que el 2023 el descens seria del 3,5%.



A l'últim informe mensual, publicat a principis de mes, l'Agència Internacional de l'Energia va explicar que, fins al juliol, la producció de cru rus només havia caigut en 310.000 barrils per dia en comparació dels nivells previs a la guerra. La producció del país és superior a 11 milions de barrils per jornada.



L'economia russa va experimentar un creixement interanual del 3,5% el primer trimestre d'aquest any, mentre que el segon trimestre va registrar una contracció del 4%, segons les últimes dades difoses per l'agència estadística russa, Rosstat.



Les dades de l'Executiu rus suposen també una millora respecte a les estimacions del Banc de Rússia, que expressava el mes de juliol passat la seva confiança que la contracció del PIB el 2022 seria menys intensa del temut en un primer moment, limitant-la a una forquilla d'entre el 4% i el 6%, mentre que el 2023 oscil·laria entre el 4% i l'1% per tornar a créixer el 2024, amb una expansió estimada entre l'1,5% i el 2,5%.