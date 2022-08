Les famílies es desplacen a zones més segures per escapar de les inundacions al districte de Naseerabad, a Balutxistan (Pakistan)

Desenes de milions de pakistanesos continuaven aquest dimarts (30.08.2022) lluitant contra les pitjors pluges monsòniques en tres dècades, que van deixar almenys 1.136 morts, van arrasar incomptables cases i van destruir terres de cultiu. Un terç del Pakistan està actualment "sota l'aigua" , va declarar la ministra del Canvi climàtic, Sherry Rehman, que va citar una "crisi de proporcions inimaginables".

Les pluges monsòniques iniciades al juny són "sense precedents des de fa 30 anys" , va sostenir el primer ministre Shehbaz Sharif, en recórrer les zones afectades del nord, mentre que al sud, el riu Indo, el més important del país, amenaça de desbordar-se . Hi ha una enorme operació de rescat al país, on lajuda internacional comença a arribar lentament.

L'ONU i el govern pakistanès, que va decretar estat d'emergència, llançaran oficialment dimarts una crida per 160 milions de dòlars per finançar l'ajuda d'emergència.

Canvi climàtic



Les autoritats pakistaneses atribueixen aquestes pluges devastadores al canvi climàtic i afirmen que el país pateix les conseqüències de pràctiques ambientals irresponsables a altres parts del món.

Més de 33 milions de persones, un de cada set pakistanesos, han estat afectades per les inundacions i gairebé un milió de cases van ser destruïdes o greument danyades , va revelar el govern.

Segons l'últim saldo de l'Autoritat Nacional de Gestió de Desastres (NDMA), les pluges han deixat com a mínim 1.136 morts des del juny.

Però les autoritats encara intenten arribar als llogarets remots de les zones muntanyoses del nord, cosa que podria augmentar el nombre de víctimes.

" Tot és un gran oceà, no hi ha un lloc sec des d'on es pot bombar l'aigua ", va assenyalar la ministra Rehman, després d'afegir que el cost econòmic serà devastador.

El monsó, que sol estendre's de juny a setembre, és essencial per a la irrigació dels cultius i per reposar els recursos hídrics al subcontinent indi. Però també té la quota de tragèdia i destrucció cada any.