Archivo - Logo de TikTok

La xarxa social TikTok s'enfronta a una multa de quatre milions de rubles (uns 64.700 euros) per no retirar de la plataforma continguts que, segons la legislació russa, promouen "valors contraris a la tradició", com el feminisme i els drets LGTBI, tal com ha assenyalat un tribunal de Moscou.

El jutge Timur Vakhrameev, del districte de Taganski, ha explicat aquest dimarts que el Servei Federal de Supervisió de Comunicacions i Mitjans --Roskomnadzor-- ha presentat una denúncia contra la xarxa social per "propaganda de valors no tradicionals", com també per "desvirtuar els valors sexuals tradicionals".

La pròxima vista del cas es reprendrà el 4 d'octubre. La sanció econòmica de quatre milions de rubles és la més gran a la qual es pot enfrontar una empresa que es negui a retirar el contingut prohibit per la legislació, segons han informat agències de notícies russes.

La que ha estat condemnada a pagar tres milions de rubles (al voltant de 50.000 dòlars) és la plataforma Twitch per negar-se a esborrar una entrevista amb l'assessor de la Presidència d'Ucraïna, Alexei Arestovitx.

L'empresa va ser considerada culpable de promoure informació falsa sobre la invasió d'Ucraïna, que Rússia anomena "operació especial", i negar-se a rectificar.