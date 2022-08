Bruno Le Maire @ep

El ministre d'Economia i Finances de França , Bruno Le Maire , ha indicat que el país examinarà la petició de desbloquejar el desenvolupament del projecte MidCat, el gasoducte per portar gas des de la Península Ibèrica a la resta d'Europa a través del país gal.

" És una qüestió molt vella [...], però des del moment en què el president del govern espanyol i el canceller alemany, representants de dos països amics de França, ens fan aquesta petició, l'examinarem, és un tema que examinarem ”, ha indicat Le Maire a la premsa després d'un acte a París, en declaracions recollides per Radio Nacional.

En la compareixença davant els mitjans en el marc de la reunió d'aquest dimarts, Pedro Sánchez i el seu homòleg germànic, Olaf Scholz han destacat la necessitat d'accelerar les interconnexions a Europa.

Sánchez ha lamentat que actualment no es compleixen els objectius d'interconnexions entre la península i la resta d'Europa marcats per la Comissió Europea, ja que estan per sota del 3%. "Això és el que hem de resoldre, sigui per França o per Itàlia", ha incidit per afirmar que Espanya "respondrà a la trucada" dels països que més pateixen el "xantatge inacceptable" en matèria energètica del president rus, Vladimir Putin.

El projecte MidCat fa anys que està paralitzat pels seus elevats costos i el fins ara baix preu del subministrament rus. Manquen per construir 226 quilòmetres de canonades des de la localitat catalana d'Hostalric fins a la francesa Barbaira i Espanya demana que la UE sufragui les despeses.

De la seva banda, Scholz ha reiterat davant de Sánchez la seva aposta per un projecte com el MidCat, apuntant que servirà també per aprofitar el potencial del sud d'Europa en matèria d'hidrogen verd. "És la gran tasca: la creació d'una gran xarxa europea elèctrica, de futur per a l'hidrogen i ara per als gasoductes. Volem fer el que sigui possible per aconseguir-ho", ha defensat el socialdemòcrata alemany.