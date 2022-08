L'Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell / @EP

Els ministres de Defensa de la UE han acordat començar a estudiar els paràmetres i condicions en què es durà a terme en un futur la missió d'entrenament europeu per a les forces ucraïneses, segons ha anunciat l'Alt Representant per a la Política Exterior de la UE , Josep Borrell.



Els Vint-i-set s'han mostrat d'acord a iniciar el "treball preparatori" per a la posada en marxa de la missió, per a la qual ara caldrà definir-ne els detalls, ha explicat Borrell en roda de premsa la final de la reunió informal de ministres de Defensa , recordant que precisament pel seu caràcter informal no es podien prendre decisions en ferm.



"És clar que hem de ser ràpids i ambiciosos", ha subratllat l'alt representant pel que fa als temps perquè hi hagi un acord a Vint-i-set que permeti posar en marxa aquesta nova missió d'assistència militar, incidint que el procés per definir "els paràmetres legals i operatius" es durà a terme en coordinació amb Ucraïna.



Precisament, el seu ministre de Defensa, Oleksii Reznizov , ha tingut ocasió d'explicar per videoconferència als ministres les necessitats d'entrenament militar que requereixen tant a curt termini com a mitjà i llarg termini.



Tot i que ha reconegut que algunes de les iniciatives d'entrenament militar en curs per part d'estats membre "s'estan fent bé", Borrell ha sostingut que la futura missió europea permetria donar més "coherència" i també una garantia en el temps respecte a aquesta formació.



En aquest sentit, l'alt representant ha defensat que el fet que la UE unís esforços podria ser especialment útil per a "entrenament d'alt nivell, organitzar la logística, organitzar la sanitat militar, o brindar protecció contra armament nuclear o químic".

ESPANYA SUPORT LA CREACIÓ



Per part seva, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sostingut que en cas que finalment aquesta missió d'entrenament vegi la llum tindrà "un alt valor polític".



Segons la seva opinió, la UE compta amb una gran experiència i lideratge en aquest tipus de missions, per la qual cosa aquesta possible missió pot aconseguir un gran valor afegit per protegir millor la població ucraïnesa. Això "requereix assegurar una estratègia de comunicació clara, un planejament minuciós i prudent, i seguir criteris d'eficàcia", ha sostingut, segons ha informat el Ministeri.



En aquest sentit, la ministra ha ofert contribuir amb mòduls específics d'ensinistrament a Espanya , on es disposa d'instal·lacions i simuladors, incloent-hi el transport del personal militar ucraïnès.



També altres països han ofert el territori. La ministra de Defensa belga, Ludivine Dedonder, ha dit que el seu país podria brindar la seva experiència en desminat, en solitari o amb altres països mentre que la ministra dels Països Baixos, Kajsa Ollongren, ha indicat que el seu país amb Alemanya ja n'han presentat una oferta d'entrenament en desminat a què podrien sumar-se altres països.



La idea, segons ha explicat, és que aquest entrenament es dugui a terme en sòl alemany i la intenció dels dos països és posar-la en marxa abans que es llanci l'eventual missió de la UE, a la qual posteriorment es podria incorporar. També el ministre eslovat, Jaroslav Nad, ha plantejat la possibilitat d'acollir la missió europea.



D'altra banda, en les declaracions a l'arribada a la trobada aquest matí, Borrell ha reconegut que la missió d'entrenament europea enfadarà Rússia. "Molt probablement Rússia no estarà contenta , ja no ho està amb el fet que estiguem brindant grans capacitats militars", ha recordat, prometent que l'assistència militar es mantindrà tant de temps com calgui.