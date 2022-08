Gorbatxov @ep

L'exdirigent soviètic Mikhaïl Gorbatxov , artífex dels primers passos de la Rússia moderna, ha mort aquest dimarts en un hospital de Moscou als 91 anys, fet que suposa la mort d'un dels grans símbols polític del segle XX, associat al final de la Guerra Freda.



Gorbatxov ha mort aquest dimarts a la nit "després d'una malaltia greu i perllongada", segons el missatge públic de l'Hospital Clínic Central de la capital, recollit per les agències de notícies oficials russes.



Va dirigir la Unió Soviètica entre 1985 a 1991 , primer al capdavant del Comitè Central del Partit Comunista i del Soviet Suprem i ja després com a president. La seva carrera va culminar el 1991, quan va dimitir després de l'acord de dissolució subscrit amb Bielorússia i Ucraïna, ja amb el Teló d'Acer en retirada.



Premi Nobel de la Pau en 1990 , simbolitzava tant dins com fora de Rússia la fi d'una era per a l'en altre temps poderosa Unió Soviètica i el seu llegat seguia sent incòmode en certs sectors interns, de manera que la seva imatge no es venera tant com la de altres dirigents associats a èpoques de grandesa.



L'actual president, Vladimir Putin, l'ha reconegut no obstant com un dels estadistes més importants de la història a nivell mundial, però la veritat és que els últims anys es trobava en un discret segon pla polític. De fet, no consta cap pronunciament oficial sobre l'actual conflicte bèl·lic a Ucraïna.