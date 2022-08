Almenys 19 persones han mort i 21 més han resultat ferides a Ikongo, al sud-est de Madagascar , després que la policia obrís foc contra una multitud enfurismada que protestava pel segrest d'un nen albí .

Antananarivo @ep



Els agents van rebre ordres dels seus superiors de disparar sobre una multitud enfurismada que pretenia arribar fins a les quatre sospitosos que havien estat detinguts per la mort d'una dona i el segrest del fill albí, explica el portal de notícies Madagascar Tribune.



Unes 500 persones armades amb matxets van intentar suposadament entrar a la comissaria on hi havia els detinguts. "Vam donar l'alerta, vam utilitzar gasos lacrimògenes per dispersar-los, però (...) van començar a llençar-nos ganivets i objectes tallants", ha justificat el cap de Policia d'Ikongo, Andry Rakotondrazaka.



La turbamulta va amenaçar no només amb atacar la comissaria on es trobaven els sospitosos, sinó també altres instal·lacions policials, provocant la fugida de molts funcionaris. Això va permetre que unes 150 persones que estaven detingudes en aquests centres fugissin, sense que s'hagi pogut trobar encara amb el seu parador.



Entre els fugats hi ha tres dels sospitosos. Tots quatre van caure en una emboscada quan

havien de ser traslladats per diversos agents de seguretat a un centre penitenciari d'Antananarivo, la capital de Madagascar.



Alguns mitjans locals han informat que familiars de la mare assassinada van matar dues persones relacionades amb els quatre sospitosos, de manera que el nombre total de víctimes per aquest cas ja pujaria a 21. El nen segueix desaparegut.



Autoritats d'Ikongo han anunciat que obriran una investigació parlamentària per aclarir el que han qualificat de "pura massacre". El diputat Jean-Brunelle Razafintsiandraofa ha desmentit la versió de la Policia i els ha retret que amb la seva fugida van permetre que els presos s'escaparen.



"Necessitem determinar quines són les responsabilitats de cada entitat. Qui va disparar primer?", s'ha preguntat Razafintsiandraofa, informa el portal de notícies Midi Madagasikara.



La població albina és especialment vulnerable en alguns països d'Àfrica per les supersticions i creences que encara avui hi imperen. El Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) va informar al març de més d'una desena d'atacs contra persones amb albinisme els dos últims anys a Madagascar.