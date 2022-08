Joe Biden vacunándose @ep

El Govern dels Estats Units deixarà de finançar i proporcionar les vacunes contra el coronavirus a partir de gener del 2023 per manca de fons, per la qual cosa els ciutadans nord-americans hauran de fer front al pagament amb la seva butxaca si volen immunitzar-se.

"Sempre hem tingut la intenció de fer la transició al mercat comercial i ho hem estat planejant des de fa algun temps", ha assenyalat el director de l'Administració per a la Preparació i Resposta Estratègiques del Departament de Salut dels Estats Units, Dawn O'Connell.

"Desafortunadament, el cronograma per fer la transició s'ha accelerat els últims sis mesos a causa de la manca de fons addicionals per part del Congrés per donar suport a aquesta tasca", ha lamentat.

Des de l'inici de la pandèmia, el Govern dels Estats Units i les companyies farmacèutiques han passat de discutir l'adquisició de vacunes i medicaments contra el coronavirus a vendre-les comercialment, tal com passa amb les vacunes contra les grips estacionals.

O'Connell ha informat que el Govern nord-americà també deixarà de finançar altres tractaments contra la malaltia, com el Paxlovid de Pfizer a partir de mitjans del 2023 a mesura que s'esgotin els subministraments. "Es necessiten fons amb urgència per a vacunes, teràpies i proves de covid-19 de pròxima generació", ha avisat, informa l'agència Bloomberg.

La falta d'acord per part del Congrés dels Estats Units a la qual ha fet esment O'Connell s'ha vist reflectida en el bloqueig d'uns 15.000 milions de dòlars per part dels demòcrates de la Cambra de Representants per si provenien de fons estatals. Posteriorment, van ser els republicans del Senat els que es van negar a facilitar 10.000 milions de dòlars per objeccions a les polítiques d'immigració de l'Administració Biden.

Els Estats Units ha comprat 171 milions de dosis de vacunes contra el coronavirus dissenyades per protegir millor contra òmicron i altres variants. S'espera que aquestes vacunes de reforç s'autoritzin per a l'ús a finals d'aquesta setmana i s'ofereixin a les persones de manera gratuïta. Si bé podria satisfer l'actual demanda, no serà suficient per immunitzar tots els adults a llarg termini.