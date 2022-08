Josep Borrell @ep

Els països de la Unió Europea han acordat aquest dimecres suspendre íntegrament l'acord de facilitació de visats amb Rússia , fet que suposarà una reducció important del nombre de permisos perquè ciutadans russos entrin a la UE i més traves per aconseguir-los.

" Els Estats membres consideren que no poden seguir les coses com si res. Hem acordat políticament que s'ha de fer alguna cosa ", ha anunciat l'Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, en declaracions després de la reunió informal a Praga a la que els Vint-i-set han donat llum verda a limitar els visats al turisme rus.

Segons ha explicat el cap de la diplomàcia europea, amb aquest pas serà “més dificil i portarà més temps” aconseguir visats. "El nombre de visats es reduirà", ha avançat, afirmant que hi ha un enfocament comú a la UE que evitarà que els ciutadans russos puguin aprofitar la falta de coordinació entre països per obtenir permisos de viatge.

Així mateix, sobre els visats ja emesos, els Estats membres han decidit encarregar a la Comissió Europea que estudiï la situació i ofereixi una sèrie dorientacions per adoptar possibles restriccions . "Hi ha una entesa comuna que també s'han d'abordar i aquesta situació necessita un enfocament comú", ha afegit Borrell.