Sheila O'Leary @ep

Una dona vegana a Florida ha estat sentenciada a cadena perpètua després de la mort per desnutrició del seu fill petit. Sheila O'Leary, de 38 anys, va ser condemnada per sis càrrecs el juny passat: assassinat en primer grau, abús infantil agreujat, homicidi involuntari agreujat, abús infantil i dos càrrecs de negligència infantil. Les autoritats han dit que O'Leary va ser responsable de la mort del seu fill, Ezra.

Una vegana estricta, O'Leary i el seu marit, Ryan, van alimentar Ezra només amb fruites i verdures crues, així com amb llet materna . Segons un informe policial obtingut per NBC-15, Ezra tenia 18 mesos quan va morir el setembre del 2019. Només pesava 7 quilograms, la mida d'un nadó de 7 mesos.

Quan els paramèdics van respondre la trucada al 911 de Sheila O'Leary el 27 de setembre del 2019, van dir que van trobar Ezra sense respirar i els seus dos germans, de 3 i 5 anys, que mostraven els efectes de la "desnutrició extrema", va dir la policia de Cape Coral.

Els O'Leary van dir als oficials que la seva dieta es componia únicament de fruites i verdures crues . El metge forense va dictaminar que la causa de la mort del nen van ser complicacions de la desnutrició, inclosa la deshidratació, que va afectar el fetge i la inflor de les mans, els peus i la part inferior de les cames del nen, segons una declaració de causa probable obtinguda per Fort Myers News-Press.

Però els advocats dels O'Leary van sostenir que eren pares afectuosos que no tenien la intenció de matar el seu fill. "La mort de la nena, encara que tràgica, no va ser intencionada ni negligent, sinó accidental, i figura al certificat de defunció com a tal", va dir l'advocat John Musca, que va representar Sheila O'Leary, en un comunicat a l'estació de televisió local WFTX.

Però Sheila va ser condemnada el mes passat i un jutge va ordenar que passi la resta de la seva vida a la presó.

Ryan O'Leary està en espera de judici pels mateixos càrrecs. Encara no s?ha declarat culpable i està empresonat sense dret a fiança.