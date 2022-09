El portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha informat que el president rus, Vladímir Putin, no podrà assistir al funeral de l'últim mandatari de la Unió Soviètica, Mikhaïl Gorbatxov, previst per a dissabte per incompatibilitat en la seva agenda.

"Abans de sortir (cap a Kaliningrad), el president (Putin) es va aturar a l'Hospital Clínic Central, on es va acomiadar de Mikhaïl Gorbatxov i va dipositar flors", ha explicat Peskov, segons ha recollit l'agència de notícies TASS.

Putin ha donat l'últim adéu a Gorbatxov vestit amb corbata negra i s'ha estat dempeus, a prop del taüt, on ha dipositat un ram de roses. Després ha mirat el retrat de l'exlíder soviètic, als seus peus, i s'ha senyat.

El portaveu del Kremlin ha buidat els dubtes sobre la magnitud dels homenatges a Gorbatxov, i ha assegurat que la cerimònia tindrà "elements de funeral d'Estat". "Hi haurà una guàrdia d'honor", ha agregat, tal com ha recollit l'agència de notícies Interfax.

Gorbatxov, que tindrà una cerimònia organitzada pel servei de protocol de la Presidència russa al Saló de Columnes de la Casa dels Sindicats, serà enterrat al cementiri Novodévitxi de Moscou, al costat de la seva dona, tal com era el seu desig.