Vailxell dels Estats Units a l'Estret de Taiwan @ep

Taiwan ha derrocat aquest dijous per primera vegada un dron suposadament controlat per la Xina que ha ingressat a l'espai aeri sobre les aigües de l'illot Shiyu, a prop de Kinmen, després que el Govern taiwanès ha promès endurir les mesures per frenar l'augment de les incursions per part del gegant asiàtic.

Després que el vehicle aeri no tripulat ha ignorat els advertiments, les tropes taiwaneses han disparat i han aconseguit fer-lo caure, segons ha informat el Comandament de Defensa de l'Exèrcit de Kinmen (KDC) en un comunicat recollit pel portal de notícies Taiwan News.

Això es produeix després que les Forces Armades de Taiwan van obrir foc aquesta setmana, tant dimarts com dimecres, contra drons civils suposadament controlats des de la Xina, poc després que la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, va reclamar mesures "contundents" per aquest tipus d'incursions.

"He ordenat al Ministeri de Defensa Nacional que adopti les mesures contundents i necessàries (...) per defensar la seguretat de l'espai aeri", va dir Tsai, durant un discurs en el qual va advertir que Taiwan no es quedarà de braços creuats.

Arran dels esdeveniments recents, el portaveu de la cartera d'Afers Exteriors de la Xina, Zhao Lijian, ha respost que Taiwan és una província del gegant asiàtic, per la qual cosa no té Ministeri de Defensa. "L'acte de les autoritats de Taiwan d'augmentar les tensions no significa res", ha explicat en una roda de premsa.