Nova mort d'un afroamericà a les mans de la policia / The Columbus Dispatch

Nou cas polèmic entre la policia nord-americana i la comunitat afroamericana . Un policia de Columbus , Ohio, va disparar a un home que era al seu llit i, posteriorment, va acabar morint.

L'home, anomenat Donovan Lewis, tenia diverses ordres d'arrest pendents per diversos càrrecs. El cos policial va entrar a la casa del sospitós per aturar-lo, i entre dos policies es coordinen per obrir la porta on el sospitós era i que l'altre policia disparés.

El pitjor de l'incident és que l'home afroamericà estava estirat sobre el llit i no va tenir temps de presentar cap símbol d'amenaça per justificar aquest xut.

De fet, després de disparar, la policia va arribar a cridar "Deixa de resistir-te!" , quan lhome no es podia moure del llit.

Després que traguessin Lewis de la casa, els policies li van brindar ajuda mèdica, i fins i tot el van portar a l'hospital, però va acabar morint a les 3:19h de la matinada.

Aquí es pot veure el vídeo de moment de la tragèdia.