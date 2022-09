Gaseoducte Nord Stream 1

Rússia ha amenaçat de tallar el subministrament de gas importat a Europa si la Unió Europea decideix limitar-ne el preu després d'unes paraules la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen , en què s'ha mostrat a favor d'aquesta mesura.

"Serà com amb el petroli. Simplement no hi haurà gas rus a Europa", ha assegurat el cap adjunt del Consell de Seguretat de Rússia, Dimitri Medvedev, al seu perfil de Telegram, segons ha recollit l'agència estatal de notícies russa TASS.

Aquests comentaris s'han produït després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, hagi afirmat que creu "fermament" que "és hora d'aplicar un sostre al preu del gas rus exportat a Europa".

Durant un esdeveniment del seu partit a Alemanya, la CDU, la líder de l'Executiu europeu ha assenyalat directament el president rus, Vladimir Putin, a qui ha acusat d'estar darrere de "manipulacions" que provoquen "severes alteracions" al mercat elèctric.

Entre les eines per frenar l'escalada de preus de la llum, ha apuntat al disseny del mercat elèctric i ha posat com a exemple l'opció de "desacoblar el preu del gas del cost de l'electricitat", a part d'apostar per "inversions massives" a energies renovables.

Totes aquestes mesures estaran sobre la taula a la reunió d'emergència de ministres d'Energia europeus del 9 de setembre que ve, que debatran maneres d'intervenir el mercat per frenar l'auge dels preus.

Aquest mateix divendres, el G7 ha arribat a un acord per instaurar una limitació de preus al petroli rus i altres productes derivats, segons un comunicat publicat pel club de països al final de la reunió de ministres de Finances.