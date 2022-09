'Nord Stream 1' / @EP

El subministrament a través del gasoducte Nord Stream 1 , clau per a l'arribada de gas al centre d'Europa, estarà interromput fins a nou avís, segons Gazprom per una sèrie de problemes tècnics que n'impossibiliten la reobertura.



El gegant gasista rus ja havia paralitzat temporalment el subministrament per raons de manteniment i, aquest divendres, ha explicat que s'han detectat nous problemes a l'única turbina que encara funcionava.



En concret, l'empresa ha informat en un comunicat d' una fuita d'oli --un problema similar al detectat suposadament a les altres tres turbines--, i per això el flux de gas no es reprendrà aquest dissabte com estava previst, informa l'agència Interfax. La companyia ha compartit al seu perfil de Telegram una imatge que mostra la suposada fuga.



El president de Gazprom, Alexei Miller, ha assegurat que les sancions imposades per la comunitat internacional com a represàlia per la invasió d'Ucraïna dificulten les tasques de reparació , que correspondrien a la firma Siemens.



MÉS INFORMACIÓ Rússia adverteix a la UE que tallarà el subministrament de gas si decideix limitar-ne el preu

COP PER A EUROPA



El gegant rus previa reprendre aquest dissabte el flux de gas a un nivell de 33 milions de metres cúbics diaris, quantitat equivalent al 20% de la capacitat efectiva d'aquesta infraestructura, segons l'agència Bloomberg.



Alemanya confia en aquest gasoducte per cobrir la demanda interna, després que un altre projecte alternatiu, el Nord Stream 2, hagi quedat aparcat per l'inici de la invasió russa sobre Ucraïna el mes de febrer passat.



Aquest mateix divendres, el cap adjunt del Consell de Seguretat de Rússia, Dimitri Medvedev, ja havia amenaçat de deixar Europa sense gas si prosperen les iniciatives per establir un límit en el preu, tal com han plantejat, entre d'altres, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen.