Fernando Andrés Sabag Montiel, l'atacant que va intentar treure la vida a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner , s'ha negat a declarar davant de la jutgessa encarregada d'investigar l'incident, segons han detallat fonts judicials.

El detingut, un brasiler de 35 anys amb antecedents penals per possessió d'arma no convencional, es troba a unes dependències de la Policia Federal, on la jutgessa federal María Eugenia Capuchetti i el fiscal Carlos Rívolo li han fet la lectura dels fets per després prendre declaració, ha informat l'agència Télam.

Tot i això, aquest hauria declinat parlar al·legant que hauria rebut un cop a l'ull en el moment en què va ser reduït pels manifestants, per la qual cosa hauria sol·licitat ser assistit per un oftalmòleg per després negar-se a declarar.

Amb tot, ha reconegut com a pròpia l'arma que va fer servir per intentar atacar l'expresidenta argentina, una pistola calibre 32 marca Bersa, que tenia bales i que estava apta per al tret.

La jutge i el fiscal Carlos Rívolo busquen determinar si Montiel va actuar sol o si és part d'una conspiració, i per això els investigadors han iniciat a analitzar les càmeres de seguretat per reconstruir el recorregut que va fer el detingut, el mòbil i altres dispositius electrònics, ha informat La Nación.