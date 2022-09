El primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, davant del fèretre de Mikhaïl Gorbatxov. Foto: Govern d'Hongria



Centenars de persones s'han acostat aquest 3 de setembre fins a la Casa dels Sindicats de Moscou per donar-li el seu darrer adéu a l'últim líder de la Unió Soviètica, Mikhaïl Gorbatxov, en un acte que ha comptat amb la presència de diplomàtics occidentals i no ha acudit el president, Vladimir Putin .

El Kremlin ha afirmat que l'acte comptarà amb part del simbolisme associat a un funeral d'Estat, però aquests darrers dies han estat comptats els gestos oficials cap a la figura de Gorbatxov. Sense dol nacional, Putin es va limitar dimecres a dipositar un ram de flors al fèretre de l'exdirigent soviètic.

La Fundació Gorbatxov havia informat que l'acte d'aquest diumenge seria obert al públic i centenars de persones han respost a la trucada, amb cues llargues als voltants de la Casa dels Sindicats per intentar accedir a la sala on reposaven les restes de l'antic mandatari, segons The Moscow Times .

Per part de la cúpula política russa, la presència més representativa ha estat la del vicepresident del Consell de Seguretat, Dimitri Medvedev. També hi han acudit els ambaixadors de diversos països occidentals, entre ells els dels Estats Units, el Regne Unit i Alemanya, segons l'agència Interfax .

El primer ministre hongarès, Viktor Orbán, ha estat l'únic cap de Govern europeu a fer acte de presència , encara que des del Kremlin el portaveu, Dimitri Peskov, s'ha afanyat a aclarir que no hi ha agenda cap trobada amb Putin, informa TASS .

Les cerimònies continuaran amb l'enterrament de Gorbatxov al cementiri moscovita de Novodévitxi, on l'últim líder soviètic jaurà amb la seva dona, Raisa.

Gorbatxov va morir el 30 d'agost en un hospital de la capital russa i, des d'aleshores, ha quedat de manifest la disparitat entre el record que en guarden els governs occidentals, que li agraeixen el seu paper a la fi de la Guerra Freda, i la fredor demostrada al seu propi país.