Manifestació de suport a la nova Constitució. Foto: Zuma Press



Els xilens estan cridats aquest diumenge 4 de setembre a les urnes per decidir si volen sepultar una vegada per totes la Constitució que encara arrossega el país des de la dictadura d' Augusto Pinochet . La campanya ha evidenciat la divisió que encara persisteix a la societat i, si es compleixen els sondejos, l'esborrany de la nova Carta Magna serà rebutjat.

El procés de renovació es remunta al 2019, quan les protestes massives desencadenades a l'octubre, inicialment per la pujada en el preu del transport públic, van posar contra les cordes el Govern del llavors president, Sebastián Piñera. L'ONU va atribuir a les forces de seguretat gairebé una trentena de morts en aquestes mobilitzacions.

El conegut com a esclat social va concloure al novembre amb l'Acord Per la Pau Social i la Nova Constitució, en què Piñera i altres representants de l'oposició, entre ells el llavors diputat Gabriel Boric, van pactar un full de ruta per calmar els ànims i sortejar la crisi.



L'acord va contemplar la celebració d'un primer plebiscit on els ciutadans havia de decidir si volien una nova Constitució i, en cas afirmatiu, quin òrgan ho hauria de redactar. Els ciutadans es van posicionar majoritàriament (amb un 78%) a favor d'una Convenció Constitucional, conformada fet i fet principalment per independents i representants de l'esquerra.

Ja amb Boric com a president, els constituents van examinar un per un els temes que van estudiar incloure en un esborrany que compta amb un total de 388 articles. Els votants respondran aquesta pregunta: "¿Aproveu el text de Nova Constitució proposat per la Convenció Constitucional?".

Segons el text proposat, l'Estat de Xile passa a ser considerat com a "plurinacional", es contempla el dret de les poblacions indígenes a opinar sobre assumptes que els afectin i es posen per escrit drets sobre l'avortament (sense anomenar-lo expressament) o en matèria d'habitatge, entre d'altres.

Més de 15 milions de xilens estan cridats a participar en aquest procés, en què el vot és obligatori. Les escoles obriran a les 8.00 (hora local) i tancaran deu hores més tard, amb la possibilitat d'ampliar l'horari si hi ha cues de votants.