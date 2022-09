El governador porto-riqueny, Pedro Pierluisi. Foto: Wikipedia

El governador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha declarat l' estat d'emergència per la propagació de la verola del mico al país amb l'objectiu de permetre al Ministeri de Salut la implementació de noves mesures de seguretat pública. El mandatari ha signat una ordre executiva en què ordena que s'assigni a la cartera de Salut "tots els recursos econòmics necessaris per atendre aquesta emergència".



"Aquesta realitat requereix que tots els components de la societat uneixin esforços per prevenir el contagi i la propagació de la verola del mico", diu la missiva que s'estén durant 30 dies des del dia 1 de setembre, quan va entrar en vigor.

En aquest sentit, el governador considera "imprescindible" el decret per "garantir els recursos necessaris per enfortir la vigilància, detecció, prevenció, vacunació i tractaments corresponents per així atendre la propagació d'aquesta malaltia amb la promptitud i l'eficiència que es mereix".

Entre el 29 d'agost i el 3 de setembre, a Puerto Rico s'han notificat 114 casos confirmats, a més de prop de 40 casos sospitosos. A més, 1.675 persones s'han vacunat contra la verola del mico al país, segons recull El Nuevo Día.